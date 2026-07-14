El UCAM University Fund cierra el primer semestre de 2026 con una rentabilidad del +10,4% - UCAM

MURCIA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El UCAM University Fund I, FI, vehículo de inversión del endowment de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) gestionado por Andbank Wealth Management SGIIC, ha cerrado el primer semestre de 2026 con una rentabilidad del +10,4%, tras avanzar un +14,1% en el segundo trimestre y un +1,6% en el mes de junio. En los últimos doce meses, el fondo se ha revalorizado un +19,2% y, desde el inicio de la gestión de la cartera actual en febrero de 2024, acumula una ganancia del +30,5%.

El fondo, que en 2025 batió a su referencia global (+8,3% frente al +6,8% del MSCI World NR EUR), ha mantenido en la primera mitad de 2026 un perfil de riesgo controlado, con una volatilidad del 11,7% y una caída máxima limitada al 7,7% en un semestre marcado por el conflicto en Oriente Medio, según han informado desde la institución académica.

LA ESTRATEGIA DE LA UNIVERSIDAD BATE AL ÍNDICE MUNDIAL

El índice propio de la estrategia del endowment -la cartera modelo 'UCAM backtesting', que replica la asignación objetivo del comité de inversiones- ha superado de forma consistente al MSCI World NR EUR desde enero de 2025: acumula un +30,0% frente al +20,3% del índice mundial, con una ventaja de casi diez puntos porcentuales. En 2025, la cartera modelo avanzó un +13,3% (frente al +6,8% del MSCI World) y en el primer semestre de 2026 suma un +14,5% (frente al +12,8%), demostrando la solidez del proceso de asignación de activos y selección de fondos del Comité.

INVERSIÓN COHERENTE CON LOS VALORES DE LA INSTITUCIÓN

El informe independiente de MSCI Sustainability and Climate de julio de 2026 otorga al fondo una calificación ESG de 'AA' (categoría 'Líder'), con una puntuación de 7,2 sobre 10, que lo sitúa en el percentil 78 del universo global de fondos analizados y en el 71 de su categoría (fondos mixtos agresivos globales en euros, sobre un total de 458 vehículos). El 53,1% de la cartera está invertida en compañías líderes en sostenibilidad.

En línea con el ideario de la institución, la cartera presenta una exposición del 0,0% a armamento controvertido, del 0,0% a tabaco y del 0,0% a compañías en violación del Pacto Mundial de Naciones Unidas, y su primera posición es un ETF que replica el índice MSCI World Catholic Principles, alineado con los criterios de inversión de inspiración católica.

UNA CARTERA GLOBAL, DIVERSIFICADA Y CON VOCACIÓN DE FUTURO

El fondo invierte a través de una estructura núcleo-satélite en 25 posiciones que combinan gestión activa y pasiva de las principales gestoras internacionales, con una exposición a renta variable global cercana al 88% y satélites temáticos en tecnología, salud, energías limpias, infraestructuras, agua, centros de datos y desarrollo urbano. En su comité de inversiones de julio, el fondo ha reforzado la exposición a infraestructuras, centros de datos y tecnología americana de gran capitalización.

"El UCAM University Fund demuestra que es posible combinar una gestión profesional y globalmente diversificada, con una inversión plenamente coherente con los valores de nuestra institución. Los resultados de este semestre refuerzan el proyecto de endowment de la UCAM como instrumento de sostenibilidad a largo plazo de nuestra misión docente e investigadora, habiendo obtenido una rentabilidad del 10,4% en estos primeros seis meses del año, rentabilidad no fácil de obtener en un mercado tan exigente como el actual", ha afirmado el director general del UCAM Endowment, Eugenio López.

SOBRE UCAM ENDOWMENT

El UCAM University Fund I, FI (ISIN: ES0180819007) es un fondo de inversión de derecho español registrado en la CNMV en la categoría de renta variable internacional y gestionado por Andbank Wealth Management SGIIC, con un patrimonio de 6,89 millones de euros a 30 de junio de 2026 y una comisión de gestión del 0,70%. Constituye el vehículo principal del endowment de la UCAM, cuyo objetivo es dotar a la Universidad de una fuente estable de recursos para becas, investigación y proyectos institucionales, siguiendo el modelo de las grandes universidades internacionales.

DESTINO DE LOS RENDIMIENTOS Y GOBERNANZA

El endowment de la UCAM y los beneficios que genera se destinan íntegramente a potenciar las becas de estudiantes y de deportistas olímpicos, así como a las iniciativas de apoyo a la Iglesia Católica y a los más necesitados, en coherencia con la misión fundacional de la Universidad. "De este modo, la rentabilidad del fondo se traduce directamente en oportunidades educativas, en el impulso al deporte de élite universitario y en la acción social y eclesial de la institución", han indicado.

En materia de gobernanza, las decisiones de desinversión -las posiciones de venta de la cartera- se adoptan desde el Patronato de la propia Fundación, que supervisa la política de inversión y vela por que la gestión del endowment permanezca alineada con los fines fundacionales y con el ideario católico de la Universidad.