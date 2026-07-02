UGT descarta destrucción de empleo en junio y asocia el alza del paro al registro de inmigrantes y jóvenes

MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT ha valorado que el incremento del desempleo registrado en junio en la Región de Murcia se concentra en colectivos específicos y "no estaría vinculado a una destrucción de puestos de trabajo", a tenor de que la afiliación a la Seguridad Social continúa al alza.

A juicio de la organización sindical, el comportamiento del mercado laboral muestra "luces y sombras", dado que conviven un repunte mensual de 739 parados con un nuevo récord histórico de ocupación tras alcanzar una media de 704.928 cotizantes.

Desde el sindicato han explicado que el aumento del paro mensual se focaliza de forma concreta en "las personas extranjeras, los jóvenes y quienes buscan su primer empleo".

En este sentido, ha asociado este incremento con el fin del plazo para el proceso de regularización extraordinario de personas inmigrantes, un hito que, según ha analizado, motivó que muchos ciudadanos acudieran por primera vez a inscribirse como demandantes de empleo sin que ello implique una pérdida neta de puestos de trabajo.

De hecho, la organización ha destacado que la afiliación entre la población extranjera anotó en mayo un repunte del 7%.

No obstante, UGT ha advertido de que las estadísticas oficiales también evidencian "algunas debilidades que siguen siendo estructurales" en la economía autonómica.

A este respecto, el sindicato ha censurado que la Región de Murcia registre una evolución mensual del desempleo "peor que la media nacional" y mantenga una tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo del 66,8%, una cifra "muy inferior" al 77,99% contabilizado en el conjunto del Estado.

Por todo ello, ha considerado "imprescindible" consolidar las políticas públicas de empleo, pero con una orientación dirigida hacia "la estabilidad y la calidad del trabajo".

Con este objetivo, la organización ha reclamado un refuerzo en la protección social de las personas desempleadas, una mejora en los canales de inserción para los colectivos con mayores dificultades y un avance en la negociación colectiva para reducir la precariedad y elevar los salarios.