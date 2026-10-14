UGT pide vigilar la eficacia de las medidas fiscales del Gobierno para contener la subida de precios

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT Región de Murcia ha considerado necesario vigilar la eficacia de las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno de la Nación para contener el ascenso de los precios y ha pedido valorar nuevas actuaciones para proteger la capacidad de compra de la población trabajadora ante el impacto de la guerra en los precios de la energía tras darse a conocer los últimos datos del Índice de Precios de Consumo (IPC).

El sindicato ha señalado que las personas que dependen de una nómina "no pueden soportar la crisis inflacionista mientras las grandes empresas mantienen sus márgenes de beneficio", según han informado desde el sindicato.

En su valoración sobre los datos del IPC, la organización sindical ha advertido de que el acceso a la vivienda "se ha convertido en un problema de primer orden para los jóvenes y para las personas trabajadoras a las que el empleo no garantiza hacer frente a los precios actuales de alquiler o compra". UGT ha señalado que el IPC "no refleja de forma adecuada la dimensión de esta problemática al no incluir el precio de compra o alquiler de la vivienda, el cual se suma al encarecimiento de la alimentación, los carburantes y la electricidad".

EXIGENCIA DE MEJORAS SALARIALES Y CONVOCATORIA DE HUELGA

Ante esta situación, UGT Región de Murcia considera imprescindible actuar de forma simultánea sobre los salarios y sobre el mercado de la vivienda. En el ámbito de la negociación colectiva, la organización reclama desbloquear el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y los convenios sectoriales paralizados, así como un incremento del 7 % en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Asimismo, el sindicato ha apelado a las administraciones públicas a "asumir su responsabilidad en la garantía del derecho a la vivienda y ha trasladado a las organizaciones empresariales que no se puede sostener la economía sobre salarios que pierden poder adquisitivo". Por todo ello, UGT ha hecho un llamamiento a participar en la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre para exigir "un reparto más justo de la riqueza, salarios dignos y políticas públicas de acceso a vivienda asequible".