UGT presentará una queja al Defensor del Pueblo por la tributación fiscal del SMI

MURCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha anunciado este viernes en Murcia que su organización presentará una queja formal ante el Defensor del Pueblo por el tratamiento fiscal del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

"La UGT la semana que viene va a presentar una queja ante el Defensor del Pueblo justamente por el tema del SMI", ha manifestado Álvarez a preguntas de los medios de comunicación en el marco del 16 Congreso del sindicato en la Región de Murcia.

Al hilo, ha explicado que le parece "muy buena noticia" el reciente acuerdo alcanzado por el Ejecutivo central para que el SMI no tribute en el IRPF en 2025, aunque ha matizado que "debería haber sido un acuerdo con las organizaciones sindicales".

"El Gobierno tiene que acostumbrarse que esto del diálogo social no solo es cuando le interesa a él, hay que hacerlo siempre y en todo lugar. Y nosotros mantenernos al margen cuando hemos sido los protagonistas de los aumentos del SMI en los últimos años en nuestro país no me parece correcto porque creo que rompe en cierta medida un periodo largo de diálogo", ha afirmado.

No obstante, ha insistido en que el acuerdo "nos mantiene en la queja, no la anula", porque lo que quiere UGT es que "definitivamente se cierre todo lo que tiene que ver con las cotizaciones al IRPF del Salario Mínimo Internacional".

El líder sindical ha argumentado que el SMI no debería tributar hasta que no supere el 60% del salario medio del país. "Lo dice la Carta Social Europea y el Gobierno tiene que cumplirla", ha declarado.

El sindicalista ha destacado que el 60% del SMI se sitúa en 1.293 euros en 2023, según las estadísticas oficiales. "Tenemos que determinar cuáles son los parámetros que va a tener el gobierno para finalmente situar cuál es el 60% del SMI", ha explicado.

Ha criticado además la actual estructura de tributación. "Lo que ocurre este año con la tributación del IRPF ni es progresivo ni es justo", ha manifestado Álvarez, que ha señalado que el salto tributario supone un incremento del 43% para los contribuyentes.

Asimismo, Álvarez ha precisado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la carta que le remitieron desde su sindicato. "No nos ha contestado a la carta que le planteábamos, no ha sido posible abrir una mesa en el marco del diálogo con el Gobierno", ha criticado el dirigente de UGT, que espera que el Defensor del Pueblo acepte la queja y emita alguna indicación al Ejecutivo.