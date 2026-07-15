UGT reclama subidas salariales y el desbloqueo de convenios en la Región frente al impacto de la inflación

MURCIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT Región de Murcia ha advertido este miércoles de que, a pesar de que la evolución de los precios en la comunidad es "algo más moderada" que en el resto de España, el "incremento del coste de la vida continúa afectando a las economías familiares", de manera especial en una autonomía donde los salarios "siguen situándose entre los más bajos de España".

Tras la publicación de los datos del IPC correspondiente a junio, el sindicato ha considerado "imprescindible reforzar la negociación colectiva para garantizar incrementos salariales que permitan compensar el incremento generalizado de los precios".

En este sentido, ha criticado "el bloqueo, en algunos casos, desde hace más de una década, de algunos convenios colectivos sectoriales" en la Región".

Para UGT, la renovación de estos marcos de negociación resulta clave de cara a ir "reduciendo nuestra brecha salarial respecto al conjunto del país y favoreciendo la retención del talento y la fuerza de trabajo en nuestro territorio".

Asimismo, el sindicato ha insistido en que el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) debe servir para articular "una política salarial justa, generalizando las cláusulas de revisión salarial para proteger los salarios de nuevos repuntes de la inflación".

Por último, ha remarcado que estas mejoras deben complementarse con "políticas que faciliten el acceso a la vivienda" y con "nuevas subidas del Salario Mínimo Interprofesional".