UGT señala a las brechas de género y anima a participar en la huelga del 11N

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT ha señalado, tras darse a conocer las cifras de la última Encuesta de Población Activa (EPA) que los buenos datos de este trimestre en la Región de Murcia "obedecen a un impulso propiciado por el sector servicios en la temporada estival".

Por otra parte, han destacado que la industria también contribuye al dinamismo del empleo en este trimestre, y que la tasa de temporalidad, aunque sigue superando la nacional algo más de dos puntos, se mantiene contenida en el 17,1% y se reduce respecto a la registrada el trimestre anterior y la de hace doce meses, según han indicado desde el sindicato.

BRECHAS DE GÉNERO

UGT ha indicado que las deficiencias del mercado laboral en la Región de Murcia "siguen visualizándose con claridad en aspectos como la persistencia de fuertes brechas de género, que hacen que las mujeres participen menos en el empleo y que, cuando lo hacen, sea en peores condiciones, con mucha más temporalidad y parcialidad".

Por otra parte, han aseverado que el leve incremento del desempleo en este tercer trimestre les lleva a reiterar la demanda de "más políticas activas y más recursos para los servicios públicos de orientación, que son la herramienta que se ha revelado más eficaz para atajar el enquistamiento del paro de larga duración y favorecer la inclusión laboral de los colectivos que están impulsando la mejora de nuestra población activa y de nuestra fuerza de trabajo".

UGT ha indicado que estas cifras récord de empleo "conviven con una pérdida progresiva de la calidad de vida de las personas trabajadoras, como consecuencia del aumento de la inflación, la congelación salarial que está imponiendo el bloqueo de la negociación colectiva en algunos sectores y el encarecimiento desbocado de los precios de la vivienda".

Estas cuestiones, han apuntado, "están impidiendo que la mejora general de la economía se traduzca en mayores cotas de bienestar para las familias trabajadoras". En este sentido, han apuntado que la huelga del próximo 11 de noviembre "se erige como un punto de inflexión necesario para exigir transformaciones profundas: urge reducir la jornada laboral, actualizar la normativa de prevención de riesgos laborales, apostar por subidas del SMI y de los salarios negociados en convenio y las pensiones y restablecer la equidad en materia de despido y garantizar la reparación íntegra a las personas trabajadoras afectadas, en línea con la Carta Social Europea".