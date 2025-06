UGT valora positivamente los datos del paro y los atribuye a las políticas gestadas en marco del diálogo social

MURCIA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Región de Murcia ha valorado positivamente los datos del paro publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los ha atribuido "a las políticas gestadas en el marco del diálogo social, como la reforma laboral", según informaron fuentes del sindicato en un comunicado.

En este sentido, ha instado a "seguir avanzando para acompañar el crecimiento del empleo con una mejora de la calidad de las condiciones de vida, salario y trabajo de las personas asalariadas y una mayor inclusión laboral de los colectivos que siguen presentando especiales dificultades, como las mujeres, que ya representan el 62,4% del total de personas desempleadas".

En opinión de UGT, estos datos "constatan que nuestro mercado de trabajo mantiene una evolución muy positiva y que lo hace, en gran parte, gracias a las políticas gestadas en el marco del Diálogo Social".

"La reforma laboral, por ejemplo, sigue dando muestras de su incontestable eficacia para contener la temporalidad en la contratación, incluso en periodos marcados por una fuerte estacionalidad, como el coincidente con las fiestas de Semana Santa y Fiestas de Primavera", según las mismas fuentes.

Ha reconocido que en mayo "se eleva esta tasa de temporalidad en la contratación pero se mantiene muy lejos de las tasas, superiores al 90%, que registrábamos antes de su entrada en vigor".

A su juicio, "estos signos positivos avalan, en consecuencia, la necesidad de seguir avanzando en asuntos que aún quedan pendientes, como los bajos salarios (una de cada cinco familias con hijos en la región se encuentran en riesgo de pobreza pese a existir ingresos laborales), la reducción de la jornada laboral sin merma salarial o la reforma de las actuales indemnizaciones por despido, que, tal y como reclamaba UGT, han sido declaradas no conformes con la Carta Social Europea por el Comité Europeo de Derechos Sociales".

Asimismo, UGT ha considerado "necesario" apostar por el refuerzo de las políticas activas de empleo dirigidas a los colectivos con mayores dificultades, como los jóvenes o las mujeres, que incrementan su representación en el total de personas desempleadas, al reducirse sus cifras de paro en menor medida que las del resto.

En definitiva, para UGT "urge articular medidas que acompañen este crecimiento del empleo, con una mejora de la igualdad de oportunidades y con una mejora las condiciones de vida, salario y trabajo de la mayoría de la población asalariada". "No existen razones objetivas para no seguir progresando en este sentido, permitiendo configurar un mercado de trabajo no solo más robusto en términos cuantitativos, sino también cualitativos", ha concluido.