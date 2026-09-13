La UMU abre la convocatoria de ayudas para alumnos del Máster en Matemática Avanzada

MURCIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha publicado esta semana en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) la resolución rectoral por la que se aprueba la convocatoria oficial de ayudas al estudio dirigidas al alumnado del Máster Universitario en Matemática Avanzada correspondiente al curso académico 2025-2026.

La medida adoptada por la institución académica tiene como objetivo favorecer el acceso a los estudios de posgrado y contribuir a la consolidación de la oferta de másteres del centro universitario.

La cuantía de las ayudas aprobadas está destinada a cubrir parcialmente los derechos académicos de matrícula de los alumnos beneficiarios en el programa de posgrado.

El procedimiento administrativo establece la presentación de solicitudes a través del Registro Electrónico en la Sede Electrónica de la Universidad de Murcia, y fija el plazo límite para el registro de instancias hasta el próximo 18 de septiembre de 2026.