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MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) ha ampliado desde este pasado sábado, 21 de noviembre, el horario de apertura de las salas de estudio de los campus de Murcia y Espinardo con motivo de la convocatoria de exámenes de diciembre y enero del curso 2026/2027.

Esta medida, acordada con los representantes del estudiantado y en respuesta a sus peticiones, busca incrementar el horario de los espacios disponibles durante las semanas de mayor exigencia académica. El calendario extraordinario se prolongará durante los periodos de exámenes, previstos del 14 al 22 de diciembre y del 8 al 19 de enero, según ha informado la institución docente.

En el campus de Murcia, el edificio de La Merced contará con apertura de 24 horas (incluido el uso nocturno de 22.00 a 6.00 horas) los días 28 y 29 de noviembre; 5, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre; 2, 3, 4, 5, 9, 10, 16 y 17 de enero.

Además, La Merced habilitará el horario nocturno de 22.00 a 6.00 horas los días 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 22 de diciembre, así como los días 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18 y 19 de enero.

Este edificio permanecerá cerrado los días 6, 7 y 8 de diciembre; 23, 24, 25 y 31 de diciembre; y 1 y 6 de enero.

En el campus de Espinardo, el anexo de la Biblioteca General abrirá de 8.00 a 22.00 horas los días 21 y 22 de noviembre, así como del 26 al 30 de diciembre. Por su parte, el Aulario Norte tendrá ese mismo horario los días 28 y 29 de noviembre, 5 de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero.

Asimismo, el anexo de la Biblioteca General contará con apertura de 24 horas, incluido el horario nocturno de 22.00 a 6.00 horas, los días 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 22 de diciembre, además de los días 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 y 21 de enero.

Durante los fines de semana y festivos, el Aulario Norte abrirá de 8.00 a 22.00 horas, mientras que el anexo de la Biblioteca General ofrecerá el horario nocturno de 22.00 a 6.00 horas los días 12, 13, 19 y 20 de diciembre, así como el 9, 10, 16 y 17 de enero.

Los espacios del campus de Espinardo permanecerán cerrados los días 6, 7 y 8 de diciembre; 23, 24, 25 y 31 de diciembre; y 1 y 6 de enero.

La UMU ha recordado que será necesario realizar una reserva previa a través de la plataforma 'https://espacios.um.es' para utilizar los espacios habilitados en horario extraordinario. El resto de salas de estudio situadas en bibliotecas y facultades mantendrán sus horarios habituales durante el periodo lectivo.

Esta oferta se complementa con las salas de estudio habilitadas por distintos ayuntamientos de la Región. En concreto, Murcia dispone de 20 espacios, Cartagena cuenta con diez, además de dos de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), y Lorca ofrece tres. También se suman la biblioteca de San Javier y el Centro Integral de Seguridad Adolfo Suárez de San Pedro del Pinatar.