La UMU aprueba un nuevo protocolo contra el acoso y presenta su Plan de Igualdad 2026-2030

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MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Murcia (UMU) aprobó este miércoles, en el marco de la última sesión del periodo rectoral de José Luján, su Protocolo para la prevención, detección y actuación frente al acoso sexual, por razón de sexo, por orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales, así como el III Plan de Igualdad (2026-2030).

El nuevo protocolo tiene como objetivo contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia de género dentro de la comunidad universitaria y mejorar la respuesta institucional ante posibles situaciones de acoso, según ha informado la institución docente.

Entre sus principales novedades destaca su adaptación a la legislación vigente más reciente, como la Ley 15/2022 de Igualdad de Trato, la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, la Ley 4/2023 de derechos de las personas trans y LGTBI, así como la normativa universitaria actual.

Asimismo, el documento incorpora una actualización del catálogo de conductas, incluyendo nuevas formas de acoso como el acoso de segundo orden o la violencia en entornos digitales, refuerza el acompañamiento a las personas afectadas, agiliza los procedimientos eliminando trámites innecesarios y establece mecanismos de evaluación continua para mejorar su eficacia.

En la misma sesión se ha informado del III Plan de Igualdad de la Universidad de Murcia para el periodo 2026-2030, fruto de un proceso de negociación con las organizaciones sindicales CCOO, CESM, CSIF, SIME y UGT, que ha sido respaldado por unanimidad.

Este plan está dirigido al Personal Docente e Investigador (PDI) y al Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS), y se complementará posteriormente con medidas específicas para el alumnado.

El Plan se estructura en seis ejes estratégicos: política universitaria de igualdad; docencia, investigación y transferencia del conocimiento; participación y representación; condiciones de trabajo, promoción profesional y retribuciones; conciliación corresponsable; y prevención de todas las formas de violencia de género.

Entre las acciones previstas se incluyen el impulso del lenguaje inclusivo, la incorporación de la perspectiva de género en la docencia e investigación, la promoción del liderazgo femenino, la mejora de la igualdad retributiva y el fomento de entornos laborales que favorezcan la conciliación y el bienestar.

El proceso de elaboración ha incluido una fase de diagnóstico previa, con evaluación del II Plan de Igualdad, recogida de datos, identificación de áreas de mejora y la realización de una auditoría retributiva, todo ello validado por la comisión negociadora.

El seguimiento del III Plan de Igualdad se llevará a cabo mediante una comisión específica que evaluará periódicamente su grado de cumplimiento a través de indicadores y propondrá mejoras continuas en su implementación.

AVANCES EN CONTABILIDAD Y REFUERZO DEL PROFESORADO

En la misma sesión, el vicerrector de Economía Antonio Calvo ha informado de los avances en la implantación del sistema de contabilidad analítica de la Universidad de Murcia, que ha alcanzado un 85% de desarrollo.

Se trata de un proyecto estratégico que permitirá conocer con precisión el coste real de las actividades docentes, investigadoras y de gestión, mejorando la eficiencia en la toma de decisiones.

Este sistema, basado en el modelo impulsado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), responde además a las exigencias de la Ley Orgánica del Sistema Universitario en materia de evaluación del uso de los recursos públicos.

La Universidad dispone ya de una base analítica completa correspondiente al ejercicio 2024, con identificación detallada de todos los costes, incluyendo personal, bienes y servicios, amortizaciones y transferencias.

Asimismo, se ha logrado por primera vez una trazabilidad completa entre nóminas y contabilidad financiera, lo que refuerza la fiabilidad de la información económica. El sistema permitirá calcular indicadores clave para la planificación, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas.

La institución prevé culminar su implantación a lo largo del presente ejercicio, consolidándolo como una herramienta ordinaria de gestión estratégica.

Por otro lado, en el marco de la Oferta de Empleo Público para 2026, se ha aprobado la ejecución de una primera fase que contempla la convocatoria de 93 plazas de cuerpos docentes universitarios --catedráticos y profesorado titular--, así como ocho plazas de profesorado permanente laboral.

Además, con el objetivo de rejuvenecer la plantilla, se ha dado luz verde a la convocatoria de 12 plazas de profesorado ayudante doctor.