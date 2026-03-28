La UMU convoca sus premios de pintura, fotografía y producción e investigación artística para 2026

Cartel de la XXV edición del Premio de Fotografía - UMU

MURCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU), a través de su Servicio de Cultura, ha publicado las bases de sus premios de la XXVI edición del Premio de Pintura, la XXV edición del Premio de Fotografía y la IV edición del Premio de Producción e Investigación Artística, según ha informado la institución docente.

En concreto, el Premio de Pintura establece un galardón único de 5.000 euros y dos accésits. Los artistas interesados podrán presentar una única obra de temática y técnica libres, siempre que no haya sido premiada en otros certámenes.

La fase inicial de inscripción se realizará de forma telemática entre el 13 y el 30 de abril. Una vez seleccionado el grupo de finalistas, las obras físicas --que deberán tener unas dimensiones de entre 70 y 200 centímetros-- se expondrán a lo largo de 2027.

Por su parte, el XXV Premio de Fotografía Universidad de Murcia-La Cámara Roja celebra su cuarto de siglo con dos modalidades de reconocimiento. La primera con un premio económico de 1.800 euros y cuatro menciones honoríficas para obras individuales de tema libre y la segunda modalidad con un premio de producción para un proyecto fotográfico coherente que será comisariado por la entidad colaboradora La Cámara Roja y exhibido durante el primer semestre de 2027.

El plazo de presentación para ambas opciones permanecerá abierto del 1 al 14 de septiembre. Asimismo, la institución ha convocado la IV edición del Premio de Producción e Investigación Artística, dirigido exclusivamente a estudiantes o egresados de la Universidad de Murcia. Este certamen, dotado con 6.000 euros, busca apoyar proyectos inéditos que requieran de una fase de experimentación o colaboración interdisciplinar en áreas como las artes visuales, el diseño o el multimedia.

El periodo de recepción de propuestas finaliza el 30 de abril y el proyecto ganador deberá estar ejecutado antes del 10 de diciembre de este mismo año para su posterior exhibición. En las tres convocatorias, la participación está restringida para aquellos artistas que hayan resultado ganadores en ediciones recientes de estos mismos premios.

Las resoluciones de los jurados, presididos por el rector de la Universidad, José Luján, se comunicarán de forma personal a los galardonados y se harán públicas a través del Tablón Oficial (TOUM) y la web del Servicio de Cultura de la institución.