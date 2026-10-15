La UMU cuenta con 58 investigadores entre el 2% de los científicos más influyentes del mundo, según Stanford

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MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) cuenta con 58 investigadores e investigadoras en la clasificación internacional conocida como 'ranking de Stanford', que identifica al 2% de los científicos con mayor impacto del mundo a partir de indicadores de producción y citas científicas en sus respectivas áreas de conocimiento, según los datos de octubre de 2026.

La clasificación contempla dos modalidades. La primera evalúa el impacto de la producción científica durante el último año, en la que figuran 58 investigadores de la UMU, mientras que la segunda mide el impacto acumulado a lo largo de toda la trayectoria investigadora e incluye a 48 integrantes de la institución.

En la clasificación correspondiente a la producción científica del último año, los quince investigadores de la UMU mejor situados son M. B. Arnao, Pablo Pelegrín, Pedro Soto-Acosta, Francisco Solano, Jairton Dupont, María Ángeles Esteban, Gema Nieto Martínez, Fabio Juliá, Kostas Glampedakis, Sergio Román, Elena Delgado-Ballester, José Antonio Oller, Luis Puelles, Domingo A. Pascual-Figal y Josefa Hernández-Ruíz.

Por su parte, entre los investigadores de la Universidad de Murcia con mayor impacto acumulado durante su carrera científica figuran Jairton Dupont, Luis Puelles, M. B. Arnao, Pablo Martínez Artal, José Antonio Oller, Pablo Pelegrín, José G. García de la Torre, José Vicente, Alberto Julio Kaumann, María Ángeles Esteban, José S. Carrión, Francisco Solano, Pedro Soto-Acosta, Alfonso Ros-Barceló y Pedro Lozano.

En comparación con el resto de universidades españolas, la UMU ocupa el puesto 12 por número de científicos incluidos en la clasificación que mide la producción científica del último año y el puesto 18 en la que evalúa toda la trayectoria investigadora.

Estos resultados sitúan a la institución entre las universidades españolas con mayor presencia en ambos listados, en un sistema universitario nacional compuesto por 95 universidades.