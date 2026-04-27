La UMU despliega este martes 49 mesas para la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado

AMP.- Alicia Rubio y Samuel Baixauli disputarán la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado de la UMU - UMU

MURCIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia (UMU) celebrará este martes, 28 de abril, la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado con un dispositivo que contempla la instalación de 49 mesas electorales distribuidas por todos sus campus, según ha informado la institución docente.

En concreto, las urnas permanecerán abiertas de 10.30 a 18.30 horas para que los 32.251 miembros de la comunidad universitaria elijan entre las candidaturas de Alicia Rubio y Samuel Baixauli.

Del total de mesas, siete estarán destinadas específicamente al Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) en los campus de Espinardo, La Merced y El Palmar.

El dispositivo incluye además una mesa itinerante diseñada para facilitar el sufragio en sedes periféricas como el campus de Ciencias del Deporte en San Javier, el de Ciencias Sociosanitarias en Lorca y la Escuela de Osteopatía.

El sistema de elección se basa en el voto ponderado, donde el profesorado funcionario y permanente (Grupo A) ostenta el 51% del peso total. Por su parte, el estudiantado (Grupo C) cuenta con el 27%, el PTGAS (Grupo D) el 18% y el resto del personal docente e investigador (Grupo B) el 4% restante.

El escrutinio podrá seguirse en directo a través de la web institucional tras el cierre de las urnas.

Una vez se oficialicen los resultados, el rector en funciones, José Luján, recibirá al nuevo responsable de la institución en el edificio de la Convalecencia en un encuentro abierto a los medios de comunicación.

Cabe recordar que en la primera vuelta Alicia Rubio obtuvo el 26,78% del voto ponderado y Samuel Baixauli el 23,97%.