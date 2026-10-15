Una unidad del hospital Santa Lucía de Cartagena reduce un 64,5% los ingresos potencialmente evitables - HOSPITAL SANTA LUCÍA CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

La Unidad del Paciente Pluripatológico del Complejo Hospitalario Universitario de Cartagena ha reducido un 64,5% los ingresos hospitalarios potencialmente evitables y un 64,2% las consultas en urgencias de este tipo, según una tesis doctoral realizada por el facultativo especialista en Medicina Interna Francisco Martínez García.

El trabajo, titulado 'Análisis de la implantación de una unidad del paciente pluripatológico: impacto clínico y económico', se ha desarrollado en el marco del Programa de Doctorado en Ciencias de la Salud de la Universidad de Murcia y ha sido dirigido por el doctor Antonio Javier Trujillo Santos.

La investigación evalúa el impacto clínico, asistencial y económico de esta unidad, un modelo de atención orientado a mejorar el seguimiento de personas con múltiples enfermedades crónicas y elevada complejidad clínica, según ha informado el centro hospitalario.

Para ello, se ha analizado la evolución de 86 pacientes atendidos en la unidad, con una edad media de 81 años y una elevada prevalencia de patologías crónicas, especialmente insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica.

Los resultados reflejan que los ingresos hospitalarios potencialmente evitables pasaron de 152 a 54 episodios tras la incorporación de los pacientes a la unidad, mientras que las consultas en urgencias potencialmente evitables descendieron de 67 a 24. Además, la reducción en la utilización de recursos hospitalarios se tradujo en 990 días menos de hospitalización.

SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO Y COORDINACIÓN ASISTENCIAL

La Unidad del Paciente Pluripatológico está integrada por profesionales de Medicina Interna y Enfermería y desarrolla un modelo de seguimiento individualizado que combina la atención telefónica y presencial, la optimización de los tratamientos y la coordinación con otros dispositivos asistenciales.

Este sistema permite identificar de forma precoz posibles deterioros clínicos y actuar antes de que determinadas descompensaciones requieran atención urgente o ingreso hospitalario, siempre que las condiciones del paciente permitan un manejo ambulatorio seguro.

La investigación destaca el potencial de los modelos asistenciales basados en el seguimiento continuado, la intervención precoz y la coordinación entre profesionales para mejorar la eficiencia de la atención sanitaria y anticiparse a las descompensaciones.

Parte de los resultados de la tesis se han publicado en la revista científica 'Revista Clínica Española', editada por la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), bajo el título 'Impacto clínico y económico de la Unidad del Paciente Pluripatológico'.