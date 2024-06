La Universidad de Murcia inviste este lunes doctor 'Honoris Causa' al premio nobel John Mazwell Coetzee

MURCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Murcia inviste este lunes, a las 12.00 horas en el Campus de la Merced, doctor honoris causa al escritor John Maxwell Coetzee. Entre otros premios, hay que destacar que en 2003 recibió el Premio Nobel de Literatura.

Coetzee nació el 9 de febrero de 1940 en Ciudad del Cabo, criándose entre Sudáfrica y Estados Unidos. Hijo de afrikaner, su padre, Zacarías Coetzee, fue abogado y empleado del gobierno, su madre, Vera Wehmeyer, era maestra de escuela. Es descendiente de los primeros inmigrantes holandeses llegados a Sudáfrica en el siglo XVII, y por parte de madre, de alemanes y polacos.

Asistió al St. Joseph's College, una escuela católica en Rondebosch, suburbio de Ciudad del Cabo, más tarde, estudiaría en la Universidad de Ciudad del Cabo recibiendo una licenciatura con honores en Inglés en 1960 y otra también con honores en Matemáticas en 1961. Después, se trasladó al Reino Unido y en 1962 trabajó como programador de computadoras de IBM en Londres hasta 1965.

En 1963, cuando aún estaba en el Reino Unido, fue galardonado con una Maestría en Artes de la Universidad de Ciudad del Cabo con una tesis sobre las novelas de Ford Madox Ford titulada 'The Works of Ford Madox Ford with Particular Reference to the Novels' (1963). Sus experiencias en Inglaterra fueron más tarde relatadas en 'Youth' (2002), su segundo volumen de memorias de ficción.

Profesor de literatura, crítico, traductor y lingüista, Coetzee asistió a la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos, en el Programa Fulbright en 1965. Obtuvo un doctorado en lingüística en 1969, con una tesis que analizaba estilísticamente la obra de Samuel Beckett y que llevó por título 'The English Fiction of Samuel Beckett: An Essay in Stylistic Analysis' (1968).

En ese mismo año comenzó a enseñar literatura Inglés en la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, donde permaneció hasta 1971. Allí comenzó su primera novela, 'Dusklands' (Tierras de poniente).

Solicitó entonces la residencia permanente en los Estados Unidos, pero se le negó debido a su participación en las protestas contra la Guerra de Vietnam.

De este modo, regresó a Sudáfrica para enseñar literatura inglesa en la Universidad de Ciudad del Cabo, donde fue profesor entre 1999 y 2001.

En 2002, fue nombrado miembro investigador honorario en el Departamento de Inglés de la Universidad de Adelaide, Australia, donde su pareja, Dorothy Driver, es colega académica. Además, fue profesor en el Comité de Pensamiento Social en la Universidad de Chicago hasta el 2003.

OBRA Y PREMIOS

Su obra es una clara alusión al mundo represivo del 'apartheid' antes de la abolición de la segregación racial y se distingue por abordar la realidad de su país en forma ambigua, sin recurrir a los clichés habituales del realismo. A su primera novela, le siguieron 'In the Hearth of the Country' (1977), con la que ganó el CNA, el premio mayor de las letras sudafricanas.

Escritor de las novelas de culto como 'Infancia y Desgracia', entre sus obras destacan 'En el corazón del país' (1977), 'Esperando a los bárbaros' (1980), 'Vida y época de Michel K' (1983), 'Enemigo' (1986), 'Edad de hierro' (1990), 'El maestro de Petersburgo' (1994), 'Desgracia' (1999), 'Elizabeth Costello' (2003), 'Hombre lento' (2005), 'Diario de un mal año' (2007), 'La infancia de Jesús' (2013), 'Three Stories' (2014), 'The Schooldays of Jesus' (2016) o 'The Pole and Other Stories' (2023).

Ganador en dos ocasiones del Booker Price, por 'Vida y época de Michael K' (1983) y 'Desgracia' (1999), Coetzee obtuvo el Premio Nobel de Literatura de 2003.