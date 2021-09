Las universidades dispondrán de unidades móviles de vacunación

López Miras propondrá la inversión de 30 millones de los Fondos Next Generation para la digitalización de las universidades públicas

MURCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció hoy durante el acto de apertura del curso 2021-2022 de las universidades públicas de la Región de Murcia que la Consejería de Salud "instalará en los próximos días unidades móviles de vacunación en las universidades que así lo soliciten, para facilitar a estudiantes y personal que aún no se hayan vacunado la posibilidad de hacerlo".

Esta medida ayudará, ha destacado López Miras, a que "todos los alumnos logren pronto su inmunización, lo cual es imprescindible si queremos volver a la normalidad". Asimismo, recordó que "un alto número de alumnos de la Región están ya vacunados con la pauta completa, y de hecho, los jóvenes murcianos lo están por encima de la media nacional", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

El jefe del Ejecutivo regional también felicitó a los equipos rectorales, profesorado, personal de administración y servicios y alumnos de las universidades "por su esfuerzo y sacrificio para superar con éxito dos cursos enormemente complicados", y afirmó que "afrontamos otro curso en pandemia, pero con energías e ilusión renovadas. Hemos logrado reducir la incidencia, y la vacunación nos permitirá volver a la mayor presencialidad posible".

Asimismo, López Miras ha señalado que "nos encontramos en un punto de inflexión en el que nuestras universidades deben transformarse digitalmente o podrían dejar de ser competitivas", y se comprometió a "apoyarlas en ese proceso". En esta línea, ha avanzado que "dentro del marco de los Fondos Next Generation acordados por la Unión Europea, vamos a proponer la digitalización de las universidades como iniciativa de interés público y estratégico, porque lo consideramos un objetivo prioritario para la Región".

Esto implicaría la movilización de recursos económicos que superarían los 30 millones de euros en inversiones para los próximos cuatro años (2022-2025). Igualmente, dotaría a los campus de las infraestructuras y los medios técnicos para afrontar el salto tecnológico necesario para las nuevas demandas de los profesores, investigadores y estudiantes.

En cuanto a la financiación de las universidades públicas, el presidente de la Comunidad destacó que "hemos hecho un esfuerzo importante de actualización de las dotaciones para funcionamiento general". Además, se ha considerado por primera vez el crecimiento vegetativo real de cada una de las universidades, así como el incremento de las cotizaciones sociales y los incentivos a la investigación y a la transferencia.

Otras medidas económicas en favor de las universidades son el incremento de la dotación de los contratos-programa para la Universidad de Murcia (500.000 euros) y la Politécnica de Cartagena (125.000 euros) como financiación complementaria ligada al cumplimiento de objetivos, o la compensación de la minoración de tasas de expedición de títulos de Grado, en atención a la reivindicación de los estudiantes.

López Miras ha afirmado que "es fundamental apostar por una formación en la que se reconozca y valore el esfuerzo, y ese modelo se aleja enormemente del que diseña el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario aprobado por el Consejo de Ministros. Consideramos que esta Ley, en su actual redacción, no responde a las necesidades y cambios que precisa la universidad española".

"El texto debe ser objeto de un debate reflexivo, objetivo, serio y profundo", ha indicado, al tiempo que defendió la conveniencia de "dar voz a las propias universidades y a las comunidades en esta iniciativa", así como de "aprobar antes de la Ley una Estrategia Nacional del Sistema Universitario, que permita diseñar la ruta para fortalecer nuestro sistema universitario, y que de esta manera sea la base de un cambio profundo en la sociedad y en la economía española".

SARS-COV-2: LA CIENCIA FRENTE AL ESPEJO

López Miras ha presidido un acto que ha contado con los discursos de los rectores de la UPCT y de la UMU, Beatriz Miguel Hernández y José Luján, respectivamente, así como la lección inaugural de Cristóbal Belda Iniesta, director del Instituto de Salud Carlos III, que giró en torno al 'SARS-CoV-2: la ciencia frente al espejo'.

En su discurso, Belda Iniesta ha tenido un recuerdo hacia las personas y familias que han sufrido esta pandemia, y dijo que "me hubiera gustado hablar de cáncer, mi especialidad, y de cómo la oncología de precisión esta cambiando la vida de los pacientes del futuro", pero, ha añadido que "es inevitable que les hable de la Ciencia vinculada a esta pandemia".

Ha añadido que desde el 11 de enero de 2020, la fecha en la que China hizo pública la primeria secuencia del ARN del genoma del virus, "las autoridades sanitarias mundiales y científicos de diferentes países fueron analizando las diferentes propiedades biológicas y sus consecuencias epidemiológicas sobre las poblaciones".

Ha hablado sobre la estructura del virus y del mecanismo de transmisión y su impacto en los tratamientos, y dijo que esta nueva enfermedad, de rápida evolución , que "no podíamos aprender de los libros ni de nuestros mayores" fue un "excelente caldo de cultivo para la proliferación de las pseudoterapias" centrándose finalmente en las vacunas, "que se han desarrollado como herramienta central para la lucha contra esta epidemia".

LA UNIVERSIDAD COMO ASPIRACIÓN COMPARTIDA DE UN FUTURO MEJOR

Por su parte, Luján ha afirmado en su discurso que el acto de inauguración de curso es una "rendición de cuentas de la universidad ante la sociedad a la que pertenece y a cuyo servicio fue creada y sostenida". "Estamos respondiendo -dijo- a las expectativas expresadas por los ciudadanos de erigir y sostener una universidad pública" durante más de un siglo.

Se ha alineado con el rector José Loustau para afirmar, como hizo él exactamente hace cien años, que la UMU, al igual que la rama del mismo tronco, la UPCT, constituyen un instrumento "esencial para la vida próspera y para el porvenir de la región".

Se ha referido también a que el nuevo horizonte exige reformas profundas en las universidades y a la necesidad de una nueva ley que dinamice esa transformación, "pero no parece que esa ley sea la que perfila el APLOSU", ha afirmado, para subrayar que el problema original de las universidades públicas españolas es "estructural e históricamente económico".

"EN NUESTRAS AULAS NO FALTA NINGUNA CHICA"

"En nuestras aulas no sobra ninguna chica pero nos faltan muchos chicos", según la rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena, Beatriz Miguel Hernández, quien ha levantado "la voz de alarma" durante su intervención en el solemne acto de Apertura.

La máxima autoridad académica de la UPCT se ha referido al último informe de la OCDE, según el cual el 60% de los alumnos que repiten curso en España son varones "pero ni el Gobierno ni las comunidades autónomas contemplan medidas específicas para los chicos". La rectora ha advertido que no podremos llegar a una sociedad del conocimiento "con este alto abandono escolar ni con esa falta de varones universitarios".

Respecto a la nueva residencia universitaria, ha transmitido su "sensación agridulce" al ser gestionada por una empresa concesionaria. "Como funcionario público no me gusta tener que privatizar un servicio público, pero las necesidades del nuevo espacio en la Asamblea Regional para que nuestros diputados puedan trabajar y la falta de fondos públicos para readaptar el edificio, nos abocaron a esta salida", ha lamentado. "Solución digna pero no por ello deseable", ha apostillado.

También se ha referido al anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario. "Una ley que vulnera la independencia universitaria, que no viene a solucionar problemas sino a complicar nuestra gestión", ha lamentado.