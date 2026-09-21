Los universitarios de la UMU tendrán un bono de 20 euros al mes para el aparcamiento disuasorio de Hacienda

El edil de Movilidad, José Francisco Muñoz - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia y la Universidad de Murcia (UMU) han formalizado un convenio de colaboración para ofrecer bonos mensuales de aparcamiento por un importe de 20 euros dirigidos a toda la comunidad universitaria.

La medida permitirá utilizar durante las 24 horas del día el parking disuasorio de Hacienda, el recinto de mayor capacidad de la red municipal con un total de 404 plazas, según ha informado el Consistorio capitalino.

El acuerdo ha sido suscrito por el concejal de Movilidad y Gestión Económica del Consistorio murciano, José Francisco Muñoz, y el rector de la UMU, Samuel Baixauli, con la finalidad de articular soluciones de movilidad accesibles y responder a la alta intensidad de tráfico que generan a diario los campus y centros de la institución docente.

La tarifa reducida representa una bonificación del 50% con respecto al coste general de la plaza y no estará supeditada únicamente al horario de la actividad académica, de forma que los beneficiarios --estudiantes, personal docente e investigador (PDI) y personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS)-- podrán emplearlo también para desplazamientos vinculados al ocio o gestiones personales.

El edil de Movilidad, José Francisco Muñoz, ha subrayado que el objetivo municipal es "poner a disposición de los universitarios soluciones útiles y económicas que les faciliten sus desplazamientos diarios".

Asimismo, ha destacado la importancia de "aprovechar la ubicación estratégica de los aparcamientos disuasorios para que los usuarios puedan completar sus recorridos en transporte público".

Por su parte, el rector Samuel Baixauli ha valorado que el convenio ofrece "una solución de movilidad real, económica y flexible". Según ha apuntado, la tarifa plana de 20 euros "alivia los desplazamientos diarios al Campus de La Merced o al edificio Rector Sabater y, gracias a la conexión con el tranvía, facilita el acceso a otros puntos de la ciudad".

Baixauli ha añadido que, mediante esta alianza, la UMU "reafirma su compromiso con el bienestar de su comunidad y con un modelo de transporte más cómodo y sostenible".

UBICACIÓN ESTRATÉGICA E INTERMODALIDAD

La elección de las instalaciones de Hacienda obedece a su enclave clave para la red de centros universitarios urbanos.

Su proximidad permite el acceso a pie tanto al Campus de La Merced como a las dependencias administrativas y docentes de los edificios Rector Sabater (en Ronda de Levante) y Saavedra Fajardo (en la calle Isidoro Máiquez), además de encontrarse a escasa distancia de la Biblioteca Regional.

A su vez, la cercanía con el trazado del tranvía habilita el enlace rápido con el Campus de Espinardo mediante la combinación del vehículo privado y el transporte colectivo de alta capacidad.

REFUERZO DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y TRAMITACIÓN

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia conjunta desarrollada entre el Ayuntamiento y la institución académica coincidiendo con la apertura del curso 2026/2027.

Este plan integral ya contempla incrementos de frecuencias en las líneas de autobús urbano y en el tranvía con destino a las instalaciones universitarias, así como la prórroga de la gratuidad en el servicio del tranvibús.

Desde el Consistorio han recordado que la conexión de las infraestructuras universitarias con los barrios y pedanías, así como la comunicación entre los distintos campus, constituye uno de los ejes vertebradores del nuevo modelo de transporte público que diseña el municipio.

Para tramitar y obtener el bono reducido, los miembros de la comunidad universitaria deberán acreditar formalmente su vinculación con la UMU. El procedimiento puede realizarse mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 'aparcamientoss@aparcamurcia.com' o bien de manera presencial en las oficinas de la empresa municipal Urbamusa, previa solicitud de cita.