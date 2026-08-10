La UPCT asesora la grabación y retransmisión del eclipse desde un avión de Iberia a 10.000 metros de altitud

Foto de Isidro Villó de un eclipse solar en Siberia en 2008 - UPCT

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Iberia ha organizado un vuelo especial para observar, grabar y retransmitir, a más de 10.000 metros de altitud, el eclipse total de Sol que ocurrirá este miércoles 12 de agosto.

En el equipo participa le catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y profesor de la asignatura Sistemas Electrónicos para Astronomía del Máster en Ingeniería de Telecomunicación, Isidro Villó, quien ha colaborado como asesor científico y técnico de la productora Sotanodoc S.L., dirigida por la periodista y cineasta Miryam Pedrero, junto con el equipo de cámaras formado por José Antonio Callejas y Antonio Palomares, según han informado desde la institución académica.

La aportación del profesor Villó se ha centrado en el diseño y la optimización del sistema de captación de imágenes del eclipse, asesorando en la configuración óptica y en el desarrollo del sistema de soporte y movimiento de las cámaras para garantizar la estabilidad y la precisión necesarias durante la totalidad del fenómeno. Su experiencia en este campo se remonta a las expediciones científicas en las que fotografió los eclipses totales de Sol de 2006, desde Libia, y 2008, desde Siberia.

Para Villó, esta colaboración "es un claro ejemplo de cómo el conocimiento generado en la Universidad puede transformarse en soluciones reales para afrontar desafíos tecnológicos de gran complejidad para hacer posibles proyectos que, hace apenas unos años, parecían inalcanzables".

"Cuando la empresa y la Universidad trabajan en equipo, cualquier proyecto, por loco que parezca, acaba siendo posible. Ha sido un auténtico placer formar parte de un equipo con un nivel de profesionalidad y entusiasmo extraordinarios", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que "la ingeniería y la experiencia acumulada en aulas y laboratorios encuentran así una aplicación directa en iniciativas de gran complejidad técnica y de enorme impacto divulgativo".

HOMENAJE A COPÉRNICO

El vuelo especial IB1473, operado con un Airbus A321XLR y diseñado para observar el eclipse total de Sol desde más de 10.000 metros de altitud, rinde homenaje al año de nacimiento de Nicolás Copérnico (1473). La retransmisión se realizará en directo a través de las redes sociales de Iberia utilizando la conectividad Starlink instalada a bordo y también podrá seguirse en las pantallas gigantes que se instalarán en la plaza de Callao, en Madrid.