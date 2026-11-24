Archivo - Un obrero de la construcción - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los autónomos de nacionalidad extranjera en la Región de Murcia aportan unos 44,8 millones de euros anuales en cotizaciones propias a la Seguridad Social, según las estimaciones del Observatorio Económico del Trabajo Autónomo de UPTA España difundidas este martes en un comunicado.

El cálculo toma como referencia los 12.792 afiliados extranjeros en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) al cierre de octubre de 2026 y una cotización anual estimada de 3.500 euros por persona, sin que constituya un dato de recaudación efectiva.

Entre el cierre de octubre de 2024 y el mismo mes de 2026, el número de trabajadores por cuenta propia de nacionalidad extranjera en la comunidad autónoma pasó de 10.464 a 12.792 afiliados, lo que supone un incremento de 2.328 personas y un crecimiento del 22,2%.

Por sectores de actividad, según la clasificación CNAE-2025, el comercio mayorista y minorista lidera la afiliación extranjera en la Región con 3.528 autónomos (el 27,6% del total), seguido de la hostelería, con 1.749, y la construcción, con 1.702. Estas tres ramas reúnen el 54,6% del colectivo.

A continuación figuran otros servicios (1.323), transporte y almacenamiento (761), actividades administrativas y servicios auxiliares (698), agricultura y ganadería (578) y actividades profesionales, científicas y técnicas (514).

Asimismo, la industria manufacturera cuenta con 423 autónomos extranjeros; las actividades inmobiliarias, con 378; la educación, con 373; y las telecomunicaciones, la programación informática y otros servicios de información, con 298.

Desde UPTA han señalado que el emprendimiento de trabajadores procedentes de otros países genera ingresos para proveedores, mantiene servicios de proximidad y contribuye al relevo generacional en negocios comerciales y hosteleros cuyos titulares se jubilan, especialmente en el pequeño comercio y en el medio rural.

El presidente de la organización, Eduardo Abad, ha afirmado que "es increíble que haya partidos políticos que criminalicen a las personas inmigrantes mientras miles de ellas abren negocios, mantienen servicios y cotizan en nuestro país" y ha añadido que, "desde el punto de vista económico, estos números son una bofetada en la cara a los racistas que buscan en la inmigración un caldo de cultivo para movilizar votos en las elecciones".

Por ello, la asociación ha reclamado agilizar las autorizaciones de trabajo por cuenta propia, facilitar el acceso a la financiación y conectar a quienes desean emprender con los titulares próximos a la jubilación que buscan relevo.