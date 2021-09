Varios encapuchados asaltan la empresa Golosinas Vidal y fuerzan sus cajas fuertes

MURCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios encapuchados han asaltado esta madrugada la empresa Golosinas Vidal, situada en Molina de Segura, reteniendo al vigilante de seguridad mientras forzaban las cajas fuertes, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se producían poco antes de las 3 de la madrugada cuando, varios encapuchados, abordaron al vigilante nocturno que en ese momento se encontraba realizando la ronda. Los asaltantes lo retuvieron mientras llegaban hasta las cajas fuertes para forzarlas.

Fuentes policiales han confirmado que han llegado a forzar algunas de las cajas fuertes, aunque aún no se ha confirmado lo que los asaltantes se han llevado. Del mismo modo, no se puede confirmar el número de implicados, ya que parece que fueron cuatro los que entraron en las instalaciones, pero aún no se sabe si han contado con cómplices.

La Brigada de Policía Judicial de la comisaría de Policía Nacional de Molina de Segura, que se ha hecho cargo de la investigación, está en estos momentos realizando las inspecciones oculares y científicas en las dependencias de la empresa murciana, con el fin de recabar datos que puedan ayudar a identificar a los asaltantes.