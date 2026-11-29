MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de La Albatalía y La Arboleja cuentan con caminos y carriles renovados para realizar sus desplazamientos diarios con mayor comodidad y seguridad.

El Ayuntamiento de Murcia ha finalizado los trabajos de mejora del pavimento en cuatro viales de estas pedanías de la Huerta, unos trabajos que dan respuesta a las necesidades planteadas por usuarios y residentes e impulsadas por ambas Juntas Municipales, con una inversión global de más de 54.000 euro.

La intervención ha renovado el asfaltado en 550 metros lineales de caminos y carriles que son utilizados habitualmente por los vecinos para acceder a sus viviendas, y sus desplazamientos diarios, abarcando una superficie total de 1.696 metros cuadrados.

El concejal de Pedanías, Marco Antonio Fernández, ha destacado que "la renovación y las mejoras ejecutadas en cuatro viales de estas pedanías permiten que cientos de residentes realicen sus desplazamientos diarios en mejores condiciones, además de contribuir a conservar y poner en valor los caminos tradicionales de nuestra huerta".

La Albatalía gana en seguridad y calidad urbana con la renovación integral del Carril Ródenas, una actuación que ha permitido poner a punto la totalidad de esta vía y mejorar las condiciones de circulación para vecinos y usuarios. Los trabajos han abarcado sus 350 metros de longitud y una superficie total de 900 metros cuadrados, con una inversión de 28.480 euros a través de la Junta Municipal.

Por su parte, en La Arboleja se ha actuado en tres puntos transitados diariamente por los residentes de la pedanía: el Camino de los Carpios, el Carril Nene el Cura y el carril situado junto a la alcaldía, con un presupuesto de 26.361euros también a través de su Junta Municipal. La superficie de mejora de asfaltado alcanza los 796,30 m2, y cerca de 200 metros lineales.

Las obras de mejora en estos cuatros viales han consistido principalmente en la retirada de las capas deterioradas del pavimento y la posterior extensión de una nueva capa de asfaltado, aportando mayor durabilidad del pavimento, así como la reposición de la señalización horizontal necesaria para reforzar la seguridad de la circulación en estos caminos y carriles de la Huerta.