Vecinos y comerciantes del barrio de El Carmen protestan contra el plan de movilidad del Ayuntamiento de Murcia

MURCIA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vecinos y comerciantes del barrio murciano de El Carmen se han concentrado este viernes en el puente de los Peligros bajo el lema 'Mi barrio no se cierra' para protestar contra el proyecto de movilidad proyectado por el Ayuntamiento de la capital de la Región en esta zona.

El portavoz de la plataforma organizadora, José Oñate, ha explicado a Europa Press que el objetivo de esta acción, que se desarrollará todos los días hasta, al menos, el 28 de octubre, entre las 9.10 y las 9.40 horas, es evitar el cierre de la "arteria principal" que da acceso al barrio, la Gran Vía.

Además, Oñate ha criticado que el plan del equipo de Gobierno incluye la supresión de medio millar de plazas de aparcamiento, en un barrio, ha dicho, que ya sufre déficit en este sentido.

Al hilo, ha explicado que ya en 2001 el Consistorio y la Comunidad, a través de la Dirección General de Comercio, encargaron un informe a una consultora que concluyó que el número de plazas de parking necesarias en el barrio, situado en el sur de la ciudad, ascendía a 1.800.

"Esperamos que el Ayuntamiento se ponga las pilas; es una reivindicación de vecinos y comerciantes que deben escuchar y más cuando han presentado un proyecto muy traumático para la zona", ha aseverado Oñate.

Asimismo, ha insistido en que la plataforma "no se opone" a la puesta en marcha de un plan de movilidad en la ciudad, pero no el actual. "No a costa de la reducción de puestos de trabajo y de plazas de aparcamiento", ha añadido.

Oñate ha incidido en que "no es de nuestro agrado" impulsar movilizaciones, pero "no nos dejan otra salida", ha dicho, tras manifestar que muchos de los comerciantes del barrio son autónomos, algunos con uno o dos empleados a su cargo.

Además, ha criticado que, por ahora, el Ayuntamiento "dé la calla por respuesta", y ha invitado al equipo de Gobierno a "probar durante una semana" el cierre de la Gran Vía y, "si por un casual esto funciona y no se genera caos y atascos, aquí paz y después gloria".