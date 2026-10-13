Los vecinos de Murcia ya pueden consultar el censo electoral para las elecciones del 29 de noviembre

Archivo - Urnas con motivo de las elecciones generales del 10 de noviembre - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las listas del censo electoral del municipio de Murcia, correspondiente a las Elecciones Generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre, ya se pueden consultar hasta el lunes 19 de octubre inclusive. Durante este plazo los ciudadanos pueden consultar sus datos de inscripción y, en caso de detectar errores o modificaciones necesarias, presentar las correspondientes reclamaciones, han informado desde el Consistorio.

Los datos se pueden comprobar en la sede del Servicio de Estadística y Notificaciones del Ayuntamiento de Murcia, en calle Puerta Nueva, 10B, de 9.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 18.00 horas de lunes a viernes. El sábado 17 de 10.00 a 14.00 horas.

Asimismo, se puede consultar los datos censales en cualquiera de las Oficinas Municipales de Información de Distritos y Pedanías los días 13, 14, 15, 16 y 19 de octubre, en su horario habitual de atención al público. La localización y horarios se puede consultarse en la página web municipal https://web.murcia.es/informacion

El Ayuntamiento ha recordado la importancia de revisar los datos censales durante este periodo, especialmente en casos de cambios recientes de domicilio, errores en los datos personales o cualquier otra incidencia que pueda afectar a la correcta inclusión en el censo electoral. La comprobación anticipada permite subsanar posibles errores dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral y facilita el ejercicio efectivo del derecho de sufragio.

En estas elecciones generales podrán ejercer el derecho al voto los ciudadanos españoles que figuren inscritos en el municipio de Murcia con fecha de referencia del padrón de 1 de agosto de 2026. Según los datos provisionales, el censo electoral del municipio está integrado por 344.070 ciudadanos españoles, distribuidos en 140 colegios electorales y 521 mesas electorales.