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MADRID/MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor han registrado un descenso interanual del 0,7% en octubre en la Región de Murcia, inferior al retroceso del 0,9% de la media estatal, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, de acuerdo con los datos del INE, las ventas han aumentado un 2,4% en la comunidad autónoma, superior a la media estatal, donde se ha incrementado un 0,8%.

Por su parte, la ocupación en el sector ha avanzado en el décimo mes del año en la Región un 1,5% en relación a octubre de 2025, también por encima del ascenso experimentado por el conjunto de comunidades autónomas, del 1,1%.

En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor registraron un descenso interanual del 0,9% en octubre, moderando seis décimas la caída registrada el mes anterior. Con esta caída, la facturación del comercio minorista encadena cuatro meses de tasas negativas.

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista bajó un 1% en octubre en relación al mismo mes de 2025, tasa cuatro décimas superior a la del mes anterior. Con este retroceso, las ventas, en serie desestacionalizada, también suman cuatro meses de caídas.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista aumentaron un 0,3%, frente al retroceso del 0,3% del mes previo.

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista subió un 1,1% en octubre, tres décimas más que en septiembre. Con este dato, la ocupación suma dos meses consecutivos de alzas interanuales.