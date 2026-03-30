Las ventas del comercio minorista crecen un 3,2% en febrero en la Región de Murcia, por encima de la media nacional

MURCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista aumentaron un 3,2% en febrero en la Región de Murcia, superior a la media nacional, donde el incremento fue del 2%, según el Índice de Comercio al por Menor (ICM) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el ascenso registrado en la comunidad en el segundo mes de 2026 es el tercero más pronunciado del ranking por comunidades autónomas, que lideran Aragón y País Vasco, con aumentos del 4,2% y 3,4%.

Por su parte, la ocupación en el sector aumentó un 1,7% en la Región en febrero en términos anuales, segundo dato más elevado por comunidades autónomas, tras Asturias (+2,9%).