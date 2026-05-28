Las ventas del comercio minorista retroceden en abril en la Región de Murcia un 0,1%

Archivo - Varias frutas expuestas en el exterior de una frutería. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID/MURCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor registraron un retroceso interanual del 0,1% en abril en la Región de Murcia, frente al incremento del 0,3% de la media nacional, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, las ventas aumentaron en la comunidad autónoma un 2,8%, en este caso superior a la media del país, donde fue del 2,5%.

Por su parte, la ocupación en el sector avanzó en el cuarto mes del 2026 en la Región un 1,7%, frente al 0,9% del conjunto estatal.

DATOS NACIONALES

En España, las ventas del comercio al por menor Las ventas del comercio al por menor registraron un avance interanual del 0,3% en abril, tasa 3,6 puntos inferior a la del mes previo.

Con este repunte interanual, la facturación del comercio minorista acumula 22 meses consecutivos de alzas, aunque el de abril ha sido el incremento más moderado de todo ese periodo.

Dentro del sector del comercio al por menor, las ventas de productos de alimentación aumentaron un 1,2%, mientras que las del resto de productos subieron un 2,2% interanual, con avances del 4% y del 2,1% en equipo del hogar y salud, respectivamente, y descensos del 1,7% en el equipo personal.

Por su parte, las ventas en las estaciones de servicio bajaron un 5,4% en el cuarto mes del ejercicio en comparación con igual mes de 2025.

Por modos de distribución, sólo las grandes superficies recortaron sus ventas en abril, con un retroceso interanual del 1,5%. Los mayores incrementos de las ventas se dieron en empresas unilocalizadas (+2,6%) y grandes cadenas (+2,2%), seguidas de pequeñas cadenas (+1,9%) y del comercio electrónico (+1,8%).

Eliminando los efectos estacionales y de calendario, la facturación del comercio minorista aumentó un 0,8% en abril en relación al mismo mes de 2025, tasa 3,3 puntos inferior a la del mes anterior y la menor desde noviembre de 2024. Con el avance del cuarto mes del año, se encadenan ya 41 meses consecutivos de tasas positivas en la serie desestacionalizada.

LAS VENTAS MENSUALES SE DESPLOMAN

En tasa mensual (abril sobre marzo) y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista se hundierom un 1,5% frente al avance del 1,2% del mes previo.

En abril, y dentro de la serie corregida, las ventas de los productos alimenticios bajaron un 0,3%, mientras que las del resto de productos disminuyeron un 1,7%. En las estaciones de servicio, las ventas bajaron un 4,1% en el cuarto mes del año.

En el conjunto de los cuatro primeros meses del año, el comercio minorista ha aumentado su facturación un 2,5% de media respecto al mismo periodo de 2025 (+2,7% en datos desestacionalizados), con incrementos del 5,3% en las grandes cadenas, del 4,3% en el comercio electrónico y del 2,7% en las empresas unilocalizadas, y descensos del 0,2% en las pequeñas cadenas y del 0,7% en las grandes superficies.

EL EMPLEO DESACELERA SU RITMO DE AVANCE

En cuanto al empleo, la ocupación en el sector del comercio minorista creció en abril un 0,9% respecto al mismo mes de 2025, tasa una décima inferior a la del mes anterior. No obstante, el empleo en el comercio minorista acumula ya 56 meses consecutivos en tasas positivas.

Por modos de distribución, los mayores aumentos interanuales de la ocupación en abril se observan en las grandes cadenas (+2,7%) y en las grandes superficies (+1,3%). Por su parte, las empresas unilocalizadas elevaron sus plantillas un 0,6%, mientras que las pequeñas cadenas recortaron la ocupación un 2%.

En términos mensuales, el empleo en el sector del comercio minorista subió en abril un 0,4%, destacando el ascenso de las grandes superficies, del 0,9%.

LAS VENTAS SUBEN EN 9 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En abril, las ventas minoristas mostraron avances interanuales en nueve comunidades autónomas y bajaron en ocho.

Los mayores repuntes se dieron en Aragón (+4,4%), País Vasco (+2,7%) y Extremadura (+2,5%), mientras que los mayores descensos se los anotaron Baleares (-2,1%) y Madrid (-1,1%).

En cuanto al empleo, en abril disminuyó en tres comunidades autónomas, especialmente en Baleares y La Rioja, ambas con un descenso del 0,9%.

La ocupación en el comercio minorista subió en 14 regiones en abril en tasa interanual, destacando los incrementos de la ocupación en Asturias y la ciudad autónoma de Ceuta (+3,4% en ambos casos).