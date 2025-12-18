Las ventas de la industria se incrementan en la Región un 6,9% en octubre, cuarto mayor ascenso por CCAA

Archivo - Una instalación industrial - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MURCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se incrementó en la Región de Murcia un 6,9% en octubre respecto al mismo periodo del año anterior, dato superior a la media nacional, que fue del 1,7%, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El ascenso registrado en la Región es el cuarto más elevado del país, tras los producidos en Canarias (13,4%), Comunitat Valenciana (8,6%) y Comunidad de Madrid (8,3%).

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria aumentó en la Región un 0,7%, en este caso por debajo de la media del conjunto de comunidades autónomas, del +0,8%

En España, la cifra de negocios de la industria subió un 1,7% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa inferior en casi tres puntos a la de septiembre.

Con el avance de octubre, las ventas de la industria encadenan dos meses de crecimientos interanuales tras el aumento del 4,4% que experimentaron en septiembre.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria aumentó un 1,2% interanual en octubre, seis décimas más que en septiembre. Con este incremento, las ventas de la industria suman ya seis meses consecutivos de ascensos interanuales.

En tasa mensual (octubre sobre septiembre) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disminuyó un 0,9%, en contraste con el alza mensual del 1,2% registrado el mes anterior.