Las ventas de la industria se incrementan en la Región de Murcia un 11,4% en mayo, segundo mayor ascenso por CCAA

Archivo - Un trabajador en una industria metalúrgica - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MURCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria aumentó en la Región de Murcia un 11,4% en mayo respecto al mismo periodo del año anterior, 8,2 puntos más que la media nacional, que fue del 3,2%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Andalucía (+12,8%), Murcia (+11,4%) y País Vasco (+9,2%) fueron las que registraron mayores subidas en la cifra de negocios en mayo, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares, Aragón y Cantabria, con caídas del 20,6%, 5,7% y 4,1%, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 8,8% en la Región de Murcia, 5,7 puntos de diferencia con la media nacional (3,1%).