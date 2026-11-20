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MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de la Región de Murcia aumentó su facturación un 5,1% el pasado mes de septiembre respecto al mismo periodo del año anterior, 3,4 puntos menos que la media nacional, que fue del 8,5%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en septiembre, con Madrid (+12,70%), País Vasco (+11,70%) y Navarra (+10,70%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias (0,60%), Baleares (2,00%) y Murcia (5,10%).

En lo que va de año, la facturación del sector servicios ha crecido un 5,9% en la comunidad autónoma. Por su parte, el índice de empleo experimentó una variación del 0,3% respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas, excepto en Cantabria, que registró una caída del 0,14%.