Las ventas del sector servicios aumentan en la Región de Murcia un 10,2% en marzo

Gente en la terraza de un bar - EUROPA PRESS

MADRID/MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de la Región de Murcia aumentó su facturación un 10,2% el pasado mes de marzo respecto al mismo periodo del año anterior, 0,8 puntos más que la media nacional, que fue del 9,4%, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en marzo, con Extremadura (+13,20%), La Rioja (+12,60%) y Aragón (+12,40%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Asturias (4,70%), Galicia (6,40%) y Baleares (7,00%).

En lo que va de año, la facturación del sector servicios ha crecido un 6,4% en la Región de Murcia, 2,3 puntos más que la media nacional (4,1%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios de la comunidad experimentó una variación del 1,8% respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades, con Cataluña registrando el mejor dato, un 2,72% más, y Castilla-La Mancha el más bajo, con una subida del 0,1%.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 9,4% en marzo en relación al mismo mes de 2025, tasa 7,4 puntos superior a la del mes anterior y la más elevada desde enero de 2023. Con el avance de marzo, las ventas del sector servicios encadenan 24 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 11,5% en el tercer mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 5,8% más que en igual mes de 2025.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 7,7% en marzo en tasa interanual, porcentaje casi 5 puntos superior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 24 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (marzo sobre febrero), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, se dispararon un 3,5%, por encima del repunte mensual del 0,3% experimentado en febrero.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,5% en el tercer mes del año respecto a marzo de 2025, tasa tres décimas superior a la registrada el mes previo. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.