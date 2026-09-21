Las ventas del sector servicios aumentan en la Región de Murcia un 3,7% en julio

Archivo - Varias personas consumen en la terraza de un bar - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

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MADRID/MURCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de la Región de Murcia aumentó su facturación un 3,7% el pasado mes de julio respecto al mismo periodo del año anterior, 1,1 puntos menos que la media nacional, que fue del 4,8%, según datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en el séptimo mes del año, con País Vasco (+8,8%), Madrid (+6,4%) y Castilla-La Mancha (+5,7%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (0,4%), Extremadura (2,3%) y Navarra (2,7%).

En lo que va de año, la facturación del sector servicios ha crecido un 6,1% en la Región de Murcia, 0,6 puntos más que la media nacional (5,5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,9% respecto al mismo mes del año anterior. La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades autónomas, excepto en Cantabria, que registró una caída del 0,86%.

DATOS NACIONALES

En el ámbito nacional, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 4,8% en julio en relación al mismo mes de 2025, tasa casi cuatro puntos inferior a la del mes anterior y la menos pronunciada desde el pasado mes de febrero (+2,1%). Con el avance de julio, las ventas del sector servicios encadenan 28 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 4,8% en el séptimo mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 4,7% más que en igual mes de 2025.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 5,1% en julio en tasa interanual, porcentaje casi dos puntos inferior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 28 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (julio sobre junio), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, bajaron un 0,7%, frente al repunte mensual del 1,2% experimentado en junio.

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,2% en el séptimo mes del año respecto a julio de 2025, tasa una décima inferior a la registrada el mes previo. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución de la facturación del sector servicios en España. Variación anual del índice de cifra de negocios

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