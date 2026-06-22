Las ventas del sector servicios aumentan en la Región de Murcia un 8,4% en abril

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MADRID/MURCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector servicios de la Región de Murcia aumentó su facturación un 8,4% el pasado mes de abril respecto al mismo periodo del año anterior, 0,9 puntos más que la media nacional, que fue del 7,5%, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector servicios aumentó en todas las comunidades autónomas en abril, con País Vasco (+11,10%), La Rioja (+10,40%) y Navarra (+9,70%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (0,20%), Asturias y Canarias (ambas con 3,40%).

En lo que va de año, la facturación del sector servicios ha crecido un 7,1% en Murcia, 2,1 puntos más que la media nacional (5%).

Por su parte, el índice de empleo en el sector servicios experimentó una variación del 0,6% en la Región de Murcia respecto al mismo mes del año anterior.

La tasa anual del índice de empleo fue positiva en todas las comunidades, con Extremadura con el mejor dato, un 2,48% más, y Cantabria el peor, con una subida del 0,11%.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, el sector servicios registró un aumento de su facturación del 7,5% en abril en relación al mismo mes de 2025, tasa 1,7 puntos inferior a la del mes anterior. Con el avance de abril, las ventas del sector servicios encadenan 25 meses consecutivos de tasas interanuales positivas.

Según Estadística, dentro del sector servicios, el comercio elevó sus ventas un 8,1% en el cuarto mes del año, mientras que los otros servicios facturaron un 6,5% más que en igual mes de 2025.

Dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos y motos registró un ascenso interanual de su facturación del 4,9%, mientras que el comercio minorista elevó sus ventas un 6,4% y el mayorista, un 9,5%.

Por su parte, en lo que respecta a los otros servicios, los mayores repuntes anuales de la facturación se dieron en transporte y almacenamiento (+9,8%) e información y comunicaciones (+7,8%), seguido de las actividades administrativas (+5,5%), actividades profesionales científicas y técnicas (+5,2%), hostelería (+4,1%) y actividades inmobiliarias (+3,3%).

Dentro de la hostelería, los servicios de comidas y bebidas elevaron su facturación en abril un 5,2% interanual, mientras que las ventas de los servicios de alojamiento aumentaron un 1,8%.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de los servicios se incrementó un 7% en abril en tasa interanual, porcentaje seis décimas inferior al del mes anterior. Con este repunte, la serie corregida también encadena 25 meses de incrementos interanuales en la facturación de los servicios.

En tasa mensual (abril sobre marzo), las ventas del sector, eliminando el efecto estacional y de calendario, disminuyeron un 0,3%, frente al repunte mensual del 3,4% experimentado en marzo.

En los cuatro primeros meses del año, la facturación del sector servicios aumentó una media del 5%, destacando los avances de servicios de información (+24,6%) y equipos TIC, actividades relacionadas con el empleo y actividades postales, donde las ventas crecieron más de un 10%.

EL EMPLEO MODERA SU RITMO DE CRECIMIENTO AL 1,2%

El empleo creado por el sector servicios subió un 1,2% en el cuarto mes del año respecto a abril de 2025, tasa tres décimas inferior a la registrada el mes previo. La ocupación del sector lleva creciendo de manera ininterrumpida desde abril de 2021.

En el comercio, el empleo creció el pasado mes de abril un 1% interanual, mientras que en los otros servicios avanzó un 1,2%. Dentro de estos últimos, el mayor repunte de la ocupación lo experimentó transporte y almacenamiento (+1,5%), mientras que el avance más moderado se lo anotaron las actividades inmobiliarias, con un aumento interanual del empleo del 0,3%.

Por su parte, dentro del comercio, la venta y reparación de vehículos incrementó su plantilla un 1,4% interanual el pasado mes de abril, mientras que el comercio mayorista elevó la ocupación un 1% y el comercio minorista, un 0,9%.

TODAS LAS CCAA ELEVAN VENTAS Y EMPLEO

Todas las comunidades autónomas elevaron la cifra de negocios del sector servicios el pasado mes de abril en relación al mismo mes de 2025.

Los mayores repuntes se dieron en País Vasco (+11,1%), La Rioja (+10,4%) y Navarra, con un avance del 9,7%. En el otro extremo, con los incrementos más moderados, se situaron Baleares (+0,2%) y Asturias y Canarias, ambas con un avance del 3,4%.

En cuanto al empleo, el personal ocupado en el sector servicios también se incrementó el pasado mes de abril en todas las regiones en tasa interanual.

Los mayores avances interanuales de la ocupación en el sector servicios los registraron Extremadura (+2,5%) y Canarias, con un ascenso del 2,1%.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución de la facturación del sector servicios en España. Variación anual del índice de cifra de negocios

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