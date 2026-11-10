Víctor Egío (Podemos) llama a paralizar la Región este 11N "por el derecho a la vivienda y un salario digno"

1132592.1.260.149.20261110141352 El candidato de Podemos a las elecciones generales, Víctor Egío - PODEMOS RM

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos a las elecciones generales y coordinador autonómico de la formación morada, Víctor Egío, ha llamado este martes a la participación masiva de la clase trabajadora para "paralizar" la Región de Murcia en la huelga general del 11N.

"En todas partes, la reivindicación es la misma. Los salarios ya no dan para vivir y tenemos muy claro quiénes son los culpables: la avaricia de las patronales, el rentismo, la especulación que han puesto los alquileres por las nubes", ha denunciado Egío, según ha informado la formación.

El candidato morado ha afirmado que "la derecha y la ultraderecha", a quienes ha llamado "partidos políticos cómplices", "siempre van a luchar por mantener los privilegios de los más ricos". Asimismo, ha afirmado que el Gobierno "no ha hecho lo suficiente para proteger a la clase trabajadora del rentismo".

"Mañana, la clase trabajadora tiene que paralizarlo todo. Tenemos una derecha y una ultraderecha muy movilizada, por eso, este 11N es la clase trabajadora la que tiene que poner encima de la mesa los verdaderos problemas del país", ha concluido