El viento arranca varias tejas de la cúpula de la Purísima de Yecla

YECLA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

El fuerte viento provocado por la borrasca 'Leonardo' ha arrancado algunas de las tejas que revisten la cúpula de la basílica de la Purísima de Yecla.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha recibido el aviso a las 14.11 horas de que tejas azules y blancas estaban desprendiéndose de la cúpula, según han confirmado a Europa Press.

Cabe recordar que la comarca del Altiplano se encuentra en aviso amarillo por vientos hasta las 18.00 horas que pueden alcanzar rachas máximas de 70 kilómetros por hora.

La cúpula de la basílica de la Purísima es el "motivo visual característico' del perfil de Yecla. Proyectada en el siglo XIX por el segundo arquitecto de la obra, Jerónimo Ros, está revestida por teja vidriada en bandas helicoidales azules y blancas.