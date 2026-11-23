Archivo - El grupo Viva Suecia durante su concierto en Murcia, a 17 de octubre de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). - Europa Press - Archivo

MURCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha acordado las candidaturas a los Honores y Distinciones de la Ciudad de 2027, que incluyen ocho Medallas de Oro, cuatro títulos de Hijo Predilecto y tres de Hijo Adoptivo. La alcaldesa, Rebeca Pérez, ha presidido la reunión de la Junta de Portavoces en la que se han establecido las propuestas, que serán elevadas al Pleno municipal de este jueves para iniciar su tramitación.

Entre las ocho Medallas de Oro figuran la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de la Región de Murcia (AFAMUR), la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (AMEFMUR), el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia.

También recibirán esta distinción la Comisión Organizadora del Centenario de la Coronación de la Virgen de la Fuensanta, la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM), el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) y el grupo musical Viva Suecia.

En cuanto a los títulos de Hijo Predilecto, las propuestas corresponden al librero y editor Diego Marín Marín, al exconcejal de Cultura José Manuel Garrido Guzmán, al piloto Máximo Martínez Quiles, campeón del mundo de Moto3 en 2026, y al empresario e ingeniero técnico industrial Tomás Zamora Ros, cofundador de Pecrés y expresidente de CROEM.

Por su parte, los candidatos a Hijos Adoptivos son Francisco Fernández Egea, conocido como 'Frasquito', por su labor de difusión de las tradiciones y la cultura de la huerta; el escultor Jaume Plensa, por su trayectoria artística y su vinculación con la ciudad, y la periodista y escritora Mónica Carrillo Martínez, cuyos padres son originarios de Murcia.

Las candidaturas reconocen trayectorias vinculadas a ámbitos como la atención social, el tejido empresarial, la ingeniería, la cultura, el deporte y la defensa del regadío. Entre los motivos señalados figuran los más de 30 años de actividad de AFAMUR, los 50 años de FREMM, las seis décadas de dedicación al libro de Diego Marín y la contribución de Viva Suecia a la proyección musical de Murcia.

El acuerdo de la Junta de Portavoces se elevará al Pleno ordinario de este jueves, al que corresponde aprobar el inicio de los expedientes. A partir de entonces, cada candidatura continuará su tramitación conforme al procedimiento establecido para la concesión de los Honores y Distinciones de la Ciudad de Murcia.