Viva Suecia no renuncia a su concierto en Murcia de este sábado, pero busca otra fecha por la previsión de lluvia

Viva Suecia en la presentación de 'El concierto de nuestras vidas' - ESTRELLA LEVANTE

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Viva Suecia ha afirmado que su intención es seguir adelante con el concierto que tiene previsto ofrecer este sábado, 17 de octubre, en Espacio Norte, en Murcia, ante 20.000 personas. Debido a la previsión meteorológica, por la que se ha activado un aviso amarillo por lluvias en toda la Región desde las 12.00 hasta las 00.00 de ese día, muchos seguidores del grupo que se preguntan si el concierto, al aire libre, podrá celebrarse.

La banda murciana ha explicado, a través de sus redes sociales, que se ha puesto en contacto con las autoridades competentes y con especialistas en climatología, pero que "nadie puede garantizar al 100% ni que el concierto pueda celebrarse con seguridad ni que finalmente vaya a poder llevarse a cabo".

Por este motivo, consideran precipitado tomar ya una decisión y su intención es ofrecer el concierto "siempre que sea seguro para todos".

Por otra parte, y dado que la ciudad no cuenta con un recinto cubierto lo suficientemente grande para el aforo del concierto, están buscando una nueva fecha en el caso de que no se pudiera celebrar este sábado.

Asimismo, han anunciado que este viernes a mediodía para dar más información.

'EL CONCIERTO DE NUESTRAS VIDAS'

Se trata del concierto "más grande" de toda la carrera de la banda tras 13 años sobre el escenario. Anunciado hace ya un año, durante el pregón de la Feria de Murcia, el grupo ha preparado actividades durante toda la semana en la ciudad, como una charla y un 'escape room' en la plaza de Santo Domingo.

Viva Suecia ha bautizado esta cita como'El concierto de nuestras vidas' y se han cambiado el nombre temporalmente a Viva Murcia.

Está previsto que, como antesala, Hoonine ofrezca un concierto antes de la banda.

La ciudad también se ha preparado para acoger a las 20.000 personas que se espera que asistan al concierto. El tranvía aumentará sus frecuencias desde las 17.00 horas, con servicios adicionales al finalizar la actuación y la última salida hacia el centro prevista a la 1.00 de la madrugada.

También habrá autobuses lanzadera entre el centro y el recinto, con billetes de ida y vuelta por cinco euros, además de taxis habilitados para facilitar los desplazamientos. Por su parte, 20 agentes de Policía Local regularán el tráfico y los accesos.