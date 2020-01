VOX da por "roto" el acuerdo para aprobar Presupuestos si Educación continúa con la modificación Decreto 'pin parental'

Publicado 29/01/2020 14:38:43 CET

MURCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

VOX ha anunciado que dará por "roto" el acuerdo para aprobar los Presupuestos de la Comunidad del ejercicio 2020 si la Consejería de Educación y Cultura sigue adelante con la modificación del Decreto de Currículo de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, que ha presentado este miércoles la titular del ramo, Esperanza Moreno.

El presidente provincial de VOX, José Angel Antelo, ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que su partido no renunciará a la implantación del 'pin parental', siempre y cuando sea el acordado por VOX con los 'populares' y Ciudadanos el pasado 16 de enero y no la modificación actual en la que trabaja la Consejería.

Y es que, según denuncia, el documento presentado por los técnicos jurídicos de la Asamblea de Murcia en el que se modifica la presentación del 'pin parental' "no ha sido firmado ni aceptado por VOX", por lo que si "lo modifican no tendrán nuestro apoyo para los Presupuestos". "No se han puesto en contacto con nosotros sobre esta modificación", ha criticado.

La modificación del Decreto establece que aquellas charlas, actividades o talleres que sean impartidas por empleados públicos no se solicitará la autorización familiar".

Desde VOX, Antelo asegura que "da igual que sean charlas impartidas por funcionarios, mineros, pilotos o albañiles, nosotros nos metemos en el contenido, lo que tenga que ver con la moral y contenidos afectivo-sexuales". Entiende VOX que "los padres deben tener conocimiento y autorizarlo".

Desde la formación consideran que la propuesta hecha por PP y Ciudadanos "es un posicionamiento de esos partidos y no compromete a VOX".

Durante la negociación de los presupuestos, VOX "mantendrá el compromiso adoptado con sus votantes y trabajará para que la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos sin imposiciones ideológicas sea una realidad en Murcia".