Vox denuncia el cierre de una planta del Hospital Psiquiátrico Román Alberca en Murcia

La diputada de Vox en la Asamblea Regional, Eugenia Sánchez. - VOX MURCIA

MURCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox en la Asamblea Regional, Eugenia Sánchez, ha denunciado el cierre de una planta del Hospital Psiquiátrico Román Alberca, en Murcia, según ha informado la formación.

Sánchez ha relacionado esta situación con un anuncio realizado por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, sobre una inversión superior a 37 millones de euros para el refuerzo de la sanidad durante el verano y la previsión de más de 6.500 contrataciones.

"Un anuncio más del Gobierno del Partido Popular que, como tantos otros, se queda en palabras", ha afirmado la diputada, quien ha añadido que, mientras el Ejecutivo regional "presume de reforzar el sistema sanitario, vuelve a cerrar una planta del Hospital Psiquiátrico Román Alberca y recorta recursos destinados a la salud mental precisamente en verano".

Asimismo, Sánchez ha señalado que "cada verano el Gobierno regional cierra una planta del hospital, acelerando altas hospitalarias y hacinando al resto de pacientes en un espacio que no reúne las condiciones adecuadas para recibir una atención digna".

La diputada ha añadido que Vox trasladó esta cuestión al anterior consejero de Salud, Juan José Pedreño, en la Asamblea Regional y registró una iniciativa parlamentaria para evitar estos cierres. "A pesar de ello, el Gobierno regional ha seguido adelante con una decisión que supone reducir recursos cuando más hace falta reforzar la atención en salud mental", ha criticado.

Sánchez ha advertido también de que "los pacientes de salud mental no pueden ser quienes, año tras año, paguen las consecuencias de la mala gestión del Partido Popular".

Por último, ha afirmado que "desde Vox lo tenemos claro: hay que priorizar a nuestros ciudadanos. Por eso reclamamos una y otra vez menos gasto destinado a la inmigración ilegal y más recursos para la sanidad y para la salud mental de los murcianos".