Vox insta al PP a retirar la orden sobre compra de viviendas para menores migrantes o "Murcia no tendrá presupuestos"

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha instado este martes al PP de la Región a retirar "inmediatamente" la orden de la Consejería de Política Social para comprar viviendas destinar acoger menores migrantes no acompañados o "Murcia no tendrá presupuestos".

"Si esto no es inmediatamente retirado y recibimos garantías de que nada parecido volverá a suceder, Murcia no tendrá presupuestos... o tendrán que aprobarlos con el PSOE", ha indicado Abascal en un mensaje en la red social 'X'.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, quien ha urgido al PP a "rectificar" si quiere su apoyo para sacar adelante las cuentas de 2025.

"El PP debe salir y decir claramente que pondrá en marcha las políticas para devolver a los menas a sus países de origen a través de convenios. Si el PP no cumple, votaremos que no al Presupuesto. VOX no estafa a sus electores, la vivienda con prioridad nacional", ha precisado Antelo.