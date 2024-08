VOX Murcia lleva a los tribunales el vertido de aguas residuales de la EDAR Mar Menor Sur a la playa de Cala Reona

MURCIA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pasado 9 de agosto se hizo público a través de una publicación de prensa escrita, que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Mar Menor Sur, viene vertiendo continuamente aguas negras con una deficiente depuración a la Playa de Cala Reona.

Esta "alarmante situación" ha sido denunciada por diversas asociaciones y vecinos de la zona, quienes han detectado altos niveles de fósforo y nitrógeno en los análisis realizados a pie de playa y junto a la reserva marina de Cabo de Palos.

El diputado regional de VOX, Ignacio Arcas, ha calificado de "intolerable e inadmisible" la persecución y criminalización que el Gobierno regional ha dirigido hacia el sector primario, en particular a agricultores y ganaderos.

"Es inconcebible que se impongan sanciones millonarias y procedimientos penales a estos trabajadores, tratándolos como delincuentes por la contaminación de nuestro medio ambiente, mientras que organismos públicos contaminan impunemente con la connivencia del propio gobierno", ha denunciado Arcas.

"Desde VOX no damos crédito a que ESAMUR, como empresa pública, permita estos vertidos que ponen en riesgo la salud de los usuarios de Cala Reona y dañan gravemente el medio ambiente de nuestra costa. Sin embargo, el Gobierno de López Miras no actúa con la urgencia que la situación requiere para evitar este sinsentido", ha remarcado el parlamentario.

Los técnicos públicos han manifestado que la zona en la que desagua la depuradora, Cala Reona, no está declarada como "zona sensible" debido a que no tiene aguas eutróficas o tendencia a serlo. "¿Qué clase de excusa es esa cuando se pone en riesgo la salud de las personas y se contamina deliberadamente un entorno natural tan valioso?", ha cuestionado Arcas.

"El Gobierno regional presume de la eficiencia de nuestras estaciones depuradoras y de bombeo, cuando la realidad es muy diferente. Estas instalaciones no tienen la capacidad suficiente para depurar y bombear el total de agua sucia que les llega, y esta situación debe terminar de inmediato. Como ya anunciamos, desde VOX estaremos vigilantes ante estos actos irresponsables y utilizaremos todos los medios legales a nuestro alcance para perseguirlos", ha concluido.