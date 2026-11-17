La portavoz nacional de Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino - VOX REGIÓN DE MURCIA

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

La portavoz nacional de Agenda España de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha visitado este martes Molina de Segura acompañada del candidato al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Joaquín Robles, donde ha defendido la simplificación administrativa, la reducción de trabas y de impuestos. "Para que los jóvenes se puedan quedar donde han nacido y dejen de ser expulsados, la Administración tiene que dejar de ser un obstáculo para todos aquellos que cada mañana levantan la persiana de su negocio", ha señalado Moñino.

Pérez Moñino, que considera que el Gobierno ha "sometido a los españoles a una verdadera asfixia fiscal", propone auditar el gasto improductivo de las administraciones públicas para bajar los impuestos.

Por otra parte, ha afirmado que su formación es "el único partido político que garantiza la seguridad de los españoles en las calles", por ello, ha defendido la repatriación de "los invasores" y de quienes "están en nuestro país viviendo de ayudas públicas".

A su juicio, la presencia de inmigrantes en la Región de Murcia está afectando al acceso a la vivienda. "No puede seguir llegando gente a nuestro país mientras nuestros jóvenes no se pueden independizar", ha apuntado.

En materia de vivienda, Pérez Moñino ha apostado por construir vivienda pública y eliminar trabas para la construcción. Otra de las medidas es que no se paguen impuestos en la compra de la primera vivienda y liberar el suelo que no está protegido medioambientalmente.

Por último, ha criticado que el Gobierno haya trasladado a la Península "con nocturnidad y alevosía" a los inmigrantes llegados a Canarias. "En Molina de Segura, las agresiones sexuales desde que gobierna Pedro Sánchez se han duplicado y en la Región de Murcia los homicidios y los asesinatos han aumentado más del doble desde que gobierna Pedro Sánchez", ha concluido.