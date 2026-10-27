Vox en la Región de Murcia anuncia todas sus candidaturas al Congreso y el Senado

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, ocupa el tercer puesto en la lista al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia - VOX MURCIA - Archivo

MURCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Después de darse a conocer que Joaquín Robles y José Manuel Pancorbo liderarán las listas de Vox por la Región de Murcia al Congreso de los Diputados y al Senado, respectivamente, la formación ha dado a conocer el resto de candidatos.

Como número dos de la lista al Congreso, Vox ha anunciado a Ascensión Gómez Lorente, exdirectora general de Interior, Calidad y Simplificación Administrativa en el Gobierno regional.

En el tercer lugar figura Luis Gestoso de Miguel, actual portavoz en el Ayuntamiento de Murcia y con experiencia parlamentaria en la Cámara Baja durante la XIV legislatura (2019-2023), seguido por Rosa Ana Pacios Fernández (4), José Tomás Bernal-Quirós González (5), Aida Peñalver Martínez (6), Gonzalo López Pretel (7), María Castillo Castro (8), Antonio José Candel Cano (9) y María Eugenia Sánchez Pérez (10).

Por su parte, la lista a la Cámara Alta la lidera el presidente provincial de VOX en la Región de Murcia y exconsejero de Fomento e Infraestructuras, el ingeniero José Manuel Pancorbo de la Torre, acompañado en el segundo puesto por la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lorca, María del Carmen Menduiña García, y por el concejal en el Ayuntamiento de Murcia José Mariano Orenes Bastida en el tercer lugar.

"COMPROMISO IRRENUNCIABLE"

Desde Vox han destacado que estas candidaturas "condensan a la perfección el ideario del partido con las reivindicaciones históricas de la Región de Murcia. Así, han destacado que defenderán el agua a través de un Plan Hidrológico Nacional, la defensa "a ultranza" del sector primario, el desbloqueo de las infraestructuras pendientes y el mantenimiento de las ya existentes y la lucha por unos barrios y municipios "seguros ante el incremento de la delincuencia y la llegada masiva de inmigrantes ilegales".

Desde el partido consideran que los intereses de la Región de Murcia estarán "sobradamente defendidos" a través de estos candidatos y de los "principios inamovibles" de la formación: prioridad nacional, remigración y desregulación.

De este modo, han destacado que Vox "mantiene exactamente la misma postura en Albacete que en Murcia, en Madrid que en Alicante y en Sevilla que en Barcelona" y han afirmado que desde la Región de Murcia pedirán, como en el resto de España, "prioridad nacional, desregulación y sentido común".