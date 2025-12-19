Vox Región de Murcia, sobre los datos de CEMOP: "No creemos en las encuestas"

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez - VOX - Archivo

MURCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha insistido en que su partido "no cree en las encuestas" después de que se hiciera público el resultado del Barómetro de otoño del CEMOP, según el cual el Partido Popular ganaría las elecciones en la Región y su partido y PSOE empatarían en escaños.

Alpañez ha asegurado que "la verdadera encuesta está en la calle, en la gente que nos para en cada rincón y en cada barrio para trasladarnos los problemas que el bipartidismo no soluciona", según han informado fuentes del partido en una nota de prensa.

El diputado ha querido destacar la "extraordinaria" labor de los cargos públicos de Vox y ha reiterado "el apoyo que recibimos en todos y cada uno de los actos que celebramos".