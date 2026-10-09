Vox Región de Murcia exige unas elecciones "limpias y sin violencia"

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo, junto a miembros del Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional - VOX REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo, ha mantenido una reunión de trabajo con el Grupo Parlamentario de la formación en la Asamblea Regional para coordinar la acción institucional del partido, revisar las prioridades legislativas y coordinar la precampaña de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Para el presidente de Vox en la Región, el anuncio de elecciones anticipadas "es una excelente noticia después de ocho años de malas noticias, y la última oportunidad de una inmensa mayoría de españoles para recuperar el control de su país".

Al hilo, ha afirmado que los españoles acudirán a las urnas con parte del territorio nacional "invadido" y con ciudadanos que, a su juicio, no viven en libertad. El dirigente de Vox ha responsabilizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de esta situación y la ha vinculado con la corrupción política y la falta de asunción de responsabilidades del Ejecutivo.

Asimismo, ha aludido a las informaciones sobre un supuesto encargo a un clan del narcotráfico para atentar contra una jueza y ha afirmado que, "si no tienen escrúpulos para eso, tampoco los tendrán para adulterar unas elecciones". Por ello, ha reclamado la celebración de comicios "libres, limpios y sin violencia".

VIVIENDA, IMPUESTOS Y SERVICIOS

En materia de vivienda, Pancorbo ha criticado que el Gobierno "pretenda resolver con decretos" el problema de la vivienda". "Cuando fui consejero nos negamos a aplicar la ley de vivienda de 2022, y a la vista está que esa ley fue un error", ha apuntado.

Por otra parte, se ha preguntado que "si se recauda más que nunca en la historia de este país y recibimos peor sanidad, peor educación y peores infraestructuras. ¿Dónde va el dinero? Eso es lo que tiene que responder el Gobierno. El 29 de noviembre tenemos la oportunidad de decirle a Sánchez lo que pensamos de él".

TRASVASE Y FINANCIACIÓN

Por otra parte, Pancorbo considera que el trasvase Tajo-Segura podría seguir funcionando "con medidas que permitan que el agua llegue al sureste" durante las obras en dos tramos del canal tras haberse detectado filtraciones y que lo mantienen cerrado.

"El mantenimiento del trasvase no es el que debiera. Lo que no consiguieron por la vía del año hidrológico, excepcional el pasado, lo hacen ahora por la vía del mantenimiento", ha asegurado.

Así, ha avanzado que Vox se manifestará contra el corte y defenderá el agua para los regadíos y para el conjunto del sureste.

En relación a la financión autonómica, ha reprochado al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, sus declaraciones sobre un cambio de modelo de financiación autonómica si el Partido Popular (PP) llega a la Moncloa.

"En 2011 el Partido Popular tuvo mayoría absoluta con este mismo sistema de financiación y no hizo absolutamente nada. Los murcianos tienen que tener claro que el único partido que se presenta aquí pidiendo igualdad para todos los españoles, una financiación justa para todos y agua para toda España es Vox. Le recordamos a López Miras que tenemos memoria y que sabemos lo que hizo su partido".

VOTO PRESENCIAL

Por último, Pancorbo ha exigido a la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia que garanticen el derecho de los ciudadanos a expresarse durante la precampaña y la campaña.

"Los afiliados de Vox, en unas regiones más y en otras menos, nos hemos visto amenazados e insultados en mesas informativas solo por ejercer la libertad política. Yo mismo lo he sentido. No puede haber violencia contra quien defiende sus ideas en la calle", ha reclamado.

"Todo el mundo debe ir a votar. No vale decir que la encuesta ya habla y quedarse en casa. Recomendamos el voto presencial. La única encuesta válida será la que arrojen las urnas el 29 de noviembre, y esperamos que el resultado sirva para desalojar por fin a este Gobierno", ha concluido.