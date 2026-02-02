Vox registra la reforma de la Ley del Mar Menor y advierte que el texto del PP no le sirve porque es "escaso"

El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MURCIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha registrado este lunes la reforma de la Ley del Mar Menor en la Asamblea Regional con la idea de llevarla a votación y buscar "un texto conjunto" con el PP, ya que el actual, asegura, no les sirve. "Buscaremos un texto conjunto que no será lo que quiere Vox, pero tampoco será lo que quiere el PP", ha asegurado.

Antelo, que ha confesado que la obsesión de su partido es la recuperación de la laguna salada por lo que ha abogado por la colaboración de todas las administraciones, ha calificado de "escasa" la reforma que ha presentado el PP.

Desde Vox se apuesta porque los saneamientos sean "separativos, que a los ayuntamientos que no cumplan con la ley que dice que las aguas fecales deben de ir por un lugar y las aguas pluriales por el otro, sean sancionados".

También defiende que en toda la cuenca vertiente no se hagan "megaparques fotovoltaicos, sino que se pueda apostar por la agrofotovoltaica, el autoconsumo" con el denominador común de que las tierras agrícolas "tengan una rentabilidad agrícola".

El objetivo, ha dicho Antelo, es "proteger nuestro sector más productivo, porque si al campo le va a ir mal, a la Región de Murcia le va a ir muy mal".

"Queremos que todas las actividades en el entorno Mar Menor sean compatibles con su conservación y protección, pero para eso hay que hacer las infraestructuras necesarias, que el PSOE y el PP no han hecho durante muchos años", ha aseverado.

A juicio de Antelo, "el urbanismo es un factor que puede ayudar a recuperar el Mar Menor" y ha destacado la necesidad de "desviar las ramblas que van a la laguna salada hacia el Mediterráneo; mantener las golas en su estado natural, porque están colmatadas, no hay una oxigenación que sea de manera continuada en el entorno del Mar Menor y tenemos la capacidad y la ciencia de nuestro lado para su recuperación".

Vox propone, además, eliminar la obligatoriedad de las ECARM, al considerar que suponen una presunción de culpabilidad inadmisible. "No pueden ser obligatorias, ningún agricultor ni ganadero es culpable hasta que se demuestre lo contrario y esto es una aberración que el PSOE y el PP introdujeron en la ley", indica.

La reforma de la Ley que propone Vox recoge también la construcción de viviendas y que el agua que sale de esas depuradoras "sea, de verdad, agua limpia y no lo que está pasando ahora, que el PSOE y el PP les llaman aliviar cuando realmente es contaminar el entorno del Mar Menor".

Antelo ha demandado al Gobierno de la nación que "pare ya los vertidos que llegan por la rambla del Albujón al Mar Menor todos los días, sin excepción".

Para concluir, ha lamentado que la Ley del Mar Menor "es una chapuza jurídica, se hizo mal, con una portada de unos peces muertos y partidos temerosos como el PSOE y el PP, que hicieron una reforma para callar titulares".