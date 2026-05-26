Xuso Jones, The Grefg y el cardiólogo José Abellán, reconocidos en los I Premios BRILLA

Xuso Jones galardonado en la categoría Humo de los I Premios Brilla - WEEKEND

MURCIA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de los Premios BRILLA reunió este lunes en el Teatro Romea de Murcia a más de 250 creadores de contenido y perfiles digitales de toda España, con una audiencia agregada superior a los 120 millones de seguidores en redes sociales. La gala contó con la asistencia de más de 25 macroinfluencers nacionales, además de una amplia repercusión digital y mediática.

El evento entregó doce galardones nacionales que reconocen el talento, la creatividad y el impacto de la creación digital de profesionales y proyectos destacados con origen o vinculación con la Región de Murcia, han informado desde la organización.

La gala contó con la participación de destacados perfiles nacionales del entretenimiento, la divulgación, la gastronomía, las tendencias lifestyle, la moda, el deporte, la belleza y el humor, así como autoridades como el presidente del Gobierno Regional, Fernando López Miras, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, o la consejera de Turismo, Carmen María Conesa, además de otras firmas y marcas patrocinadoras de la Región de Murcia, junto a otras entidades colaboradoras y medios de comunicación.

Entre los asistentes y rostros invitados a la gala destacaron celebrities como Xuso Jones, Anna Recetas Fáciles, Aless Gibaja, Marta Riesco, Amor Romeira, Gloria Camila Ortega, entre otros.

BRILLA PREMIA A DOCE CREADORES DE CONTENIDO

Durante la ceremonia se entregaron los Premios BRILLA en doce categorías; Viajes & Planes, Salud, Deporte, Lifestyle and Home, Gastronomía, Conciencia Social & Divulgación, Entretenimiento, Moda, Beauty, Humor, Mejor Campaña o Premio del Público, todos, salvo este último, bajo votación secreta de un jurado de profesionales.

El Premio BRILLA Viajes & Planes patrocinado por la consejería de Turismo recayó en Alberto Vidal, creador de contenido de viajes y naturaleza conocido en redes como @todorutas.es, con más de 400.000 seguidores y especializado en rutas de senderismo y escapadas al aire libre. El galardón de Salud fue para el cardiólogo José Abellán, conocido como @doctorabellan, referente en divulgación sobre salud cardiovascular y bienestar, con una comunidad superior al millón de seguidores.

En la categoría Lifestyle & Home, el reconocimiento por Tahe, ha distinguido a Alicia Martínez, creadora de contenido especializada en decoración y hogar bajo el perfil @aly_deco_home, donde acumula más de 2,1 millones de seguidores.

El Premio BRILLA de Deporte, patrocinado por la UCAM, fue para Lucía, creadora fitness conocida como @thesaiyankiwi, especializada en entrenamiento basado en ciencia y con una comunidad de más de 1,6 millones de seguidores. En Gastronomía, el galardón por Turismo de Murcia, premió el trabajo de María Pérez Espín, santomerana conocida en redes como @mariapespin, creadora de recetas saludables y contenido gastronómico con más de 740.000 seguidores.

En Conciencia Social & Divulgación, el galardón fue otorgado a Laura Gómez, conocida digitalmente como @laurimathteacher, divulgadora educativa en matemáticas con una comunidad superior a 1,7 millones de seguidores.

El Premio BRILLA de Entretenimiento recayó en el alhameño David Cánovas, más conocido como @thegrefg, uno de los mayores referentes del entretenimiento digital y streaming en España, con más de 9,5 millones de seguidores, que envió un video de agradecimiento a toda su comunidad.

Por su parte, el premio de Moda fue para Samantha Costantini, creadora de contenido de moda y lifestyle conocida como @samanthacostantini, con más de 1,4 millones de seguidores, mientras que el galardón de Beauty-Alma Secret, ha destacado a Bart Reverte, conocido en redes como @bartreverte, referente del sector beauty y maquillaje profesional con una comunidad superior a 1,8 millones de seguidores.

La categoría de Humor distinguió a Xuso Jones, @xusojones, comunicador y creador de contenido con más de 2,2 millones de seguidores y una consolidada trayectoria en entretenimiento digital.

El reconocimiento a Mejor Campaña fue para 100x100 Comunicación por la iniciativa 'San Javier y San Bien', desarrollada para el Ayuntamiento de San Javier. La campaña fue reconocida por su capacidad para conectar con el público a través de un lenguaje cercano, creativo y alineado con las nuevas tendencias de comunicación digital, convirtiéndose en una de las acciones promocionales más destacadas del año en el ámbito institucional y turístico.

Finalmente, el Premio del Público, entregado por el Gobierno Regional, a través de las votaciones durante el transcurso de la gala entre cinco finalistas destacó a la creadora de contenido Merce Cubillo, @cubillomerce. La ganadora, palentina de nacimiento y murciana de corazón, llega cada día a más de 75.000 seguidores con consejos sobre lifestyle, maternidad y familia con un estilo cercano y cotidiano llegando a más de 75.000 seguidores.

LA REGIÓN DE MURCIA, REFERENTE NACIONAL EN CREACIÓN DE CONTENIDO

La organización destacó el éxito de convocatoria y el impacto digital generado durante toda la jornada, con miles de interacciones en redes sociales y retransmisión en streaming de la gala.

Los Premios BRILLA han sido creados e impulsados por las creadoras de contenido murcianas Anabel Hernández (@miraqueplan) y Miriam Alegría (@miriamalegria), que han señalado al inicio de la gala que "Murcia necesitaba reconocer el talento y creatividad de estos creadores de contenido, dando un paso adelante en su posicionamiento como enclave estratégico para la economía creadora y la comunicación digital contemporánea".