La XXIII Semana de la Ciencia y Tecnología reunirá a 75 entidades y un centenar de expositores del 23 al 25 de octubre

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, presenta la XXIII Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región (Secyt) de 2026 - CARM

MURCIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XXIII Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región (Secyt) se celebrará del 23 al 25 de octubre en el Jardín Botánico del Malecón, en Murcia, con una programación que reunirá a 75 entidades en un centenar de espacios expositivos y permitirá al público acercarse a la investigación a través de talleres, experimentos, demostraciones y actividades participativas.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha presentado este miércoles la edición, organizada por la Fundación Séneca, en la que participarán universidades, centros de investigación, museos, centros tecnológicos, asociaciones, empresas, administraciones y centros educativos, según ha informado la Comunidad.

Una de las novedades es la incorporación de la figura del municipio invitado, que tendrá continuidad en las próximas ediciones. Santomera, reconocida como Ciudad de la Ciencia y la Innovación, será la primera localidad en participar con esta condición, por lo que su alcalde, Víctor Martínez, ha participado en la presentación de la Secyt26.

"La Semana de la Ciencia es una oportunidad para descubrir que la investigación está presente en nuestra vida cotidiana, desde la salud y la alimentación hasta las comunicaciones, la energía o la conservación del medio ambiente", ha señalado el consejero, que ha destacado el carácter participativo del evento, especialmente dirigido al público familiar y escolar.

"Queremos que los visitantes puedan preguntar, experimentar y conocer cómo trabajan los científicos. Ese contacto directo es especialmente importante para despertar la curiosidad y las vocaciones científicas entre los más jóvenes", ha agregado.

La programación abordará disciplinas como la biotecnología, la inteligencia artificial, la robótica, las matemáticas, la astronomía, la física y las ciencias ambientales. Entre las propuestas figuran observaciones de microorganismos, extracción de ADN, realidad virtual, programación e impresión 3D.

La Fundación Séneca ofrecerá cerca de 600 plazas en sus talleres de Jóvenes Científicos, con actividades sobre robótica, inteligencia artificial, electrónica, diseño y sostenibilidad. También habrá sesiones de planetario, cuentacuentos y la 'STEMoteka', con juegos y retos matemáticos.

Entre las incorporaciones figuran el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, con demostraciones sobre criptografía y ondas electromagnéticas; la asociación Legio Prima, con recreación histórica, y el Colegio de Ingenieros de Montes, con actividades sobre prevención de incendios y gestión de riadas.

El escenario 'Ciencia a escena', de la Fundación Séneca, conducido por Santi García Cremades, reunirá espectáculos científicos, magia, teatro, música y entrevistas con divulgadores. Por él pasarán Santiago Campillo, director de Muy Interesante Digital; el cardiólogo José Abellán y la enfermera Esther Gómez, conocida como 'Mi enfermera favorita'.

La programación incluirá 'Farmear Ciencia', de David Meseguer; magia con Abelmagia; 'Ciencia en directo', del Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias (MUDIC), y 'Houston, tenemos una idea', de ImproMurcia.

Santi García Cremades presentará junto a Álvaro Rabadán 'Retórico e Hipotenuso', que combina matemáticas, música y humor. También actuará Juan Cobarro, voz y guitarra del grupo murciano Noise Box.

EXPERIENCIA INMERSIVA PARA DESCUBRIR A LOS MURCIÉLAGOS

Una de las novedades será 'Murciélagos. Los guardianes de la noche', una propuesta de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática que permitirá al público acercarse de forma inmersiva al mundo de estos mamíferos nocturnos.

La experiencia facilitará conocer su comportamiento, su importancia para el equilibrio de los ecosistemas y su papel en el control natural de plagas, además de desmontar falsos mitos sobre estos animales y fomentar su conservación.

La participación de la Consejería se completará con actividades de los agentes medioambientales y la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales sobre prevención y gestión de incendios.

La Semana de la Ciencia también se extenderá a Cartagena, donde el Museo del Teatro Romano y el Museo Isaac Peral acogerán actividades vinculadas a la divulgación científica y al conocimiento del patrimonio histórico, arqueológico y tecnológico.

Ambas sedes permitirán acercar al público la relación entre la investigación, la historia y los avances científicos a través de sus respectivos espacios museísticos. El programa completo y la reserva de talleres están disponibles en 'www.fseneca.es/secyt26'.