La XXV edición del Festival Tres Culturas contará con la programación más extensa de su historia

Una de las principales novedades es la visita de la pieza original de la Virgen de la Arrixaca a la Casa Consistorial

MURCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La XXV edición del Festival Tres Culturas arranca con la programación más extensa de su historia. Este año se iniciarán las actividades este próximo viernes, finalizando el sábado 31 de mayo, incluyendo así una semana más de eventos y conciertos, teniendo como eje central de la programación la celebración del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia.

Durante la presentación, el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha destacado la importancia de este festival internacional que no solo sirve de puente entre culturas, sino que aúna la modernidad y la vanguardia, con la historia y el ensalzamiento de los orígenes de Murcia.

Por ello, por primera vez, el Festival Murcia Tres Culturas se iniciará con un "espectacular" 'videomapping' titulado 'Murcia Tres Culturas, una historia de convivencia' que se proyectará sobre la fachada del edificio Moneo el día 9 de mayo y finalizará el último día del mes de mayo con la visita de la Virgen de la Arrixaca de Murcia al Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia.

De esta manera, Murcia conmemora el 1.200 aniversario de su fundación rindiendo homenaje a las Tres Culturas con este espectáculo audiovisual único.

Esta obra narra la convivencia entre las culturas cristiana, judía y musulmana, y se enmarca en el contexto del reinado de Alfonso X, uno de los periodos más significativos de transformación y mestizaje cultural en nuestra ciudad.

Además, el espectáculo cuenta con la participación del actor murciano Carlos Santos, quien da vida a Martín de Eslava, personaje principal que nos guía a través de la historia de cómo la Medina Mursiya se transformó en ciudad cristiana, en un tiempo de cambios que todavía laten en nuestras calles.

Además, la narración ha sido interpretada por la voz de la cantante murciana KUVE, con texto de Maribel Andújar, que también asume la dirección musical. El grupo 'Engranajes. Mujeres y Patrimonio' aporta su fuerza escénica con una actuación en directo que refuerza la carga simbólica y emocional del espectáculo. Todo ello, coordinado por un equipo de más de diez personas que han trabajado para crear una obra de gran formato y calidad.

El espectáculo, que incorporará una "sorpresa" según el alcalde, se podrá disfrutar el próximo viernes en dos proyecciones (a las 22.00 y a las 22.30 horas), con 25.000 lúmenes y un sistema de sonido que hará al espectador sumergirse en el 'show' y una iluminación inmersiva 'ambilight'.

Por otro lado, el cartel de este año ha sido creado por Rosa Vivanco y pone en el centro el papel de la mujer como pieza clave para la unión de las tres culturas, simbolizadas cada una de ellas con su árbol característico (el olivo, el ciprés y la palmera).

Vivanco, en su intervención, ha señalado que la mujer "no solo ha estado ligada a la creación de cultura, pero también a su difusión". Además, ha remarcado que lo femenino "tiene otra cualidad, que es la empatía, que es lo que nos hace respetar al otro".

ACTIVIDADES DESATACADAS

Una de las principales novedades, además de la visita de Nuestra Señora Virgen de la Arrixaca, la pieza original que trajo a Murcia el Rey Sabio en el siglo XIII, al Ayuntamiento de Murcia con motivo de la celebración del 1200 de la ciudad de Murcia, es la exposición que se instalará en la sala GlorietaUno con todos los carteles originales de estos veinticinco años.

En esta muestra se podrá contemplar las obras de Nicolás de Maya, Jorge Fin, Ángel Haro o los Müher entre otros, un recorrido por la historia de este festival que cumple un cuarto de siglo.

La música es la gran protagonista de este Festival Tres Culturas con más de 20 conciertos donde el flamenco o la música Andalusí inundarán espacios de la ciudad de Murcia ya icónicos de este festival. Los Molinos del Río, la plaza del Cardenal Belluga y la propia Catedral, o el Salón de Plenos, el Claustro de la Merced son algunos de los escenarios que albergarán conciertos de artistas venidos de distintos países.

Asimismo, el Auditorio Murcia Río se suma como nuevo escenario del Festival Tres Culturas acogiendo un concierto de primer nivel de Miguel Poveda el viernes 16 de mayo.

Algunas de las actuaciones más destacadas son la del artista originario de Níger 'Bombino' en la Plaza de los Apóstoles el sábado 17 a las 22.00 horas; la de Manisitriles de Marsias el jueves 22 en la Iglesia de las Anas a las 20.30 horas; el concierto de Bassam Challita el sábado 24 en la Plaza de los Apóstoles a las 22.00 horas; o la actuación de Música Antigua de Eduardo Paniagua denominada 'El collar de la paloma' que será el jueves 29 en el patio de Santa Clara la Real a las 20.00 horas.

El Festival Tres Culturas encarará su recta final con la actuación de Argentina 'Min idilio con La Habana' en la Plaza del Cardenal Belluga a las 22.00 horas el viernes 30 de mayo; con la actuación de Ensemble Alfonsí 'El rey Sabio, trovador y loador de Santa María' en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia el sábado 31 a las 19h; y se cerrará el festival con el concierto de la Orchestre Nacional de Barbés en la Plaza del Cardenal Belluga a las 22.00 horas.

Un total de 6 grupos de la Región de Murcia, 15 nacionales y otros 5 internacionales conforman este encuentro cultural que traerá a artistas venidos de países como Argelia, Francia, Níger, Turquía, Marruecos, Rumanía o Líbano, entre otros.

En esta edición se repiten actividades tan exitosas y demandadas como la novedad del pasado año, los talleres de cocina, donde a través de una clase con su posterior degustación se pretende dar a conocer cómo eran los sabores de nuestros antepasados gracias a este showooking denominado 'Un viaje culinario por las culturas judía, cristiana y árabe'. Se celebrará en la Escuela Eh! de cocina de Cáritas a las 19.00 horas los días 13, 14, 15 y 16 de mayo bajo previa reserva el mismo día a partir de las 10.00 horas en 'www.compralaentrada.com'.

La divulgación cuenta este año con un papel protagonista como la I Jornada Mediadoras y Divulgadoras Culturales "Tres Culturas" el 21 de mayo en el Museo de la Ciudad o la Mesa redonda ese mismo día en la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' para celebrar el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.

"Este festival no es una mirada nostálgica al pasado, no es melancolía, es construir el futuro a partir de nuestro pasado y de nuestro presente. Es un mensaje claro al presente y al futuro. Podemos convivir, dialogar, siempre que lo hagamos con respeto, con firmeza por supuesto en nuestros valores y con amor por nuestra tierra; porque defender nuestra cultura no es encerrarse en ella sino proyectarla, compartirla y fortalecerla con el diálogo con los demás. Ese es el secreto de la cultura única, privativa de las gentes de Murcia", ha concluido el alcalde Ballesta.