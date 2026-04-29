Unos 2,4 millones han solicitado la nacionalidad con la 'ley de nietos', más del doble que con Memoria Histórica

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares - Kike Rincón - Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unos 2,4 millones de personas han iniciado los trámites para hacerse con la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como 'ley de nietos' al beneficiar esencialmente a los descendientes de los exiliados durante la dictadura, de los que ya se han aprobado 545.000 expedientes, unas cifras que suponen el doble de las registradas en relación a la ley de Memoria Democrática.

Así lo ha desvelado el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la visita que ha realizado al Consulado General de España en México, uno de los que más solicitudes ha registrado.

Según Albares, hasta el 31 de marzo de 2026 unos 2,4 millones de personas "han manifestado su interés en optar por la nacionalidad española" en virtud de la Ley de Memoria Democrática, que entró en vigor en octubre de 2022 y expiró el pasado 31 de octubre.

Las oficinas consulares en todo el mundo han recibido presencialmente "1,2 millones de expedientes y se han aprobado ya 545.000 expedientes, practicando 306.500 inscripciones en el Registro Civil consular", ha añadido el ministro, ensalzando el "extraordinario trabajo" que está haciendo el personal consular.

Solo en México, ha precisado, se han recibido 117.226 solicitudes --casi 100.000 de ellas en el Consulado General de la capital, el quinto en cifras--, se han aprobado 53.597 y se han inscrito 45.002, ha ilustrado.

Estas cifras, ha destacado el ministro, "son muy superiores al número de expedientes que se gestionaron al amparo de la Ley de Memoria Histórica de 2007", pese a que el plazo de tramitación de la última ley ha sido mucho más reducido.

Así, ha dicho, entre octubre de 2022 y marzo de 2026 "se ha recibido más del doble de solicitudes que las que se presentaron durante el plazo de opción previsto en la Ley de Memoria Histórica de 2007" y en esos casi tres años y medio "se han aprobado más expedientes que los que se aprobaron en total entre 2008 y 2024, periodo durante el que se gestionaron los expedientes presentados al amparo" de la ley anterior.

"Soy consciente que es una tarea considerable", les ha dicho a los trabajadores del Consulado, pero "merece la pena porque es una tarea justa". "Hacemos justicia a quienes tuvieron que abandonar España, obligados por la opresión y la necesidad buscando una vida mejor, pero también una vida libre y segura", ha resaltado.

CONTRATACIONES DE PERSONAL LABORAL

Por otra parte, también ha querido poner en valor el refuerzo que se ha hecho en los últimos años de la red consular, ahora que tiene que atender a tres millones de españoles que viven en el extranjero y a los que se sumarán quienes reciban la nacionalidad en virtud de la 'ley de nietos'.

Según ha indicado, en 2022 se autorizó la contratación de 320 efectivos para engrosar el personal laboral en el exterior --3.638 personas--, en 2023 se contrataron 560 efectivos; en 2024, 460; en 2025, 657, y este año se ha autorizado ya la contratación de otros 657 efectivos.

El refuerzo el año pasado, ha destacado, fue un 43% más que el año anterior y "este año volvemos a repetir las mismas cifras". La mayor parte de ellos se han dedicado a funciones consulares, haciendo un esfuerzo particular para reforzar las oficinas consulares más afectadas por la Ley de Memoria Democrática", ha precisado, citando también que se han creado tres plazas de cónsules adjuntos, incluidas una en Ciudad de México y otra en La Habana.

Albares también ha sacado pecho de la mejora de las condiciones salariales del personal contratado en el exterior que se ha llevado a cabo desde que él llegó a Exteriores, con subidas de un 3,5% en 2022 y en 2023, y del 2,5% en 2024 y 2025 respectivamente.