Archivo - Logotipo del Consejo Europeo en el edificio Europa de Bruselas. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

BRUSELAS 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Cohesión de la Unión Europea han respaldado este lunes una revisión de las normas comunitarias para adaptarlas a las necesidades de las regiones ultraperiféricas, entre ellas Canarias, con el objetivo de compensar las dificultades derivadas de su lejanía, reducir los obstáculos para acceder al mercado único y mejorar las conexiones de transporte y el abastecimiento de estos territorios.

En unas conclusiones aprobadas en Bruselas, los Veintisiete han acogido favorablemente la estrategia presentada por la Comisión Europea el pasado 10 de septiembre, que plantea examinar las normas que afectan a estos territorios y modificarlas cuando sea necesario.

Entre las iniciativas recogidas en el documento figura una futura revisión del régimen fiscal específico de Canarias, que grava determinadas importaciones y entregas de mercancías en las islas, así como posibles ajustes en las condiciones de las ayudas públicas y en las políticas de transporte y pesca.

La estrategia también incorpora una propuesta anterior del Ejecutivo comunitario para prolongar hasta finales de 2035 las exenciones del mercado europeo de emisiones aplicables a determinados vuelos y trayectos marítimos entre las regiones ultraperiféricas y otros puntos de su mismo país.

No obstante, los ministros se han limitado a "tomar nota" del paquete legislativo que acompaña a esta hoja de ruta y de otras medidas sectoriales, sin aprobar su contenido, por lo que las iniciativas deberán completar sus respectivos procedimientos de tramitación.

En paralelo, el Consejo ha acogido favorablemente el compromiso de Bruselas de aplicar de manera más sistemática el artículo 349 de los Tratados europeos, que permite establecer disposiciones específicas para estos territorios, e incorporar sus particularidades desde el inicio a la elaboración de futuras propuestas y a sus evaluaciones de impacto.

Esta orientación responde a los obstáculos estructurales que afrontan las regiones ultraperiféricas por su aislamiento geográfico, el reducido tamaño de sus mercados y su dependencia de unas pocas actividades económicas, circunstancias que dificultan la inversión y limitan su competitividad.

En particular, los Veintisiete han advertido de que estas condiciones se traducen en "elevados niveles de desempleo, especialmente entre los jóvenes", un mayor coste de vida, una renta por habitante inferior y mayores desigualdades respecto al resto de la Unión.

Ante esta situación, han defendido reforzar la seguridad energética y alimentaria mediante el apoyo a la producción agrícola local, la protección de infraestructuras esenciales, la mejora de las comunicaciones y la diversificación de las cadenas de suministro para reducir su vulnerabilidad ante las crisis internacionales.

Asimismo, han acogido favorablemente el compromiso de la Comisión de apoyar a una población que presenta un "mayor riesgo de pobreza" que la del territorio continental europeo y afronta más dificultades para acceder a bienes básicos y servicios esenciales.

En materia de financiación, los ministros han considerado "esencial" reforzar la capacidad administrativa y técnica de las autoridades regionales para aprovechar mejor los fondos europeos, al tiempo que han apoyado la intención de Bruselas de mejorar los instrumentos de asesoramiento disponibles.

Por otra parte, el Consejo ha destacado el valor estratégico de estos territorios por su ubicación en importantes rutas marítimas y comerciales, sus recursos naturales y su potencial en sectores como las energías renovables, la pesca, la investigación y la seguridad y defensa.

En este sentido, los Veintisiete han abogado por estrechar los vínculos económicos con los países vecinos y promover iniciativas que favorezcan la diversificación productiva y una mayor integración en el mercado europeo.

Las conclusiones afectan a las nueve regiones ultraperiféricas de la UE: Canarias, en España; Azores y Madeira, en Portugal; y Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Reunión, Mayotte y San Martín, en Francia.